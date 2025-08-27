Fortuna reconoce a cuatro “superdirectores” en el Ayuntamiento de SDE

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El presidente de la Sala Capitular, Miguel Fortuna, sentado en su oficina del Ayuntamiento, soltó lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir: “Aquí hay de todo, unos mejores que otros, pero el que trabaja, yo lo reconozco. Punto”

Con esa frase dejó claro que no anda en bulto y que, según él, en el Ayuntamiento hay cuatro funcionarios que se han fajado de verdad. Por eso los escogió y los calificó como “superdirectores”.

Entre ellos está Pacheco, el hombre de la limpieza, a quien Fortuna ve como el responsable de que las calles del municipio no estén peor de lo que ya están.

Mencionó también a Leonardo Martínez, director de Planificación, a quien le atribuye el montaje del presupuesto participativo junto a las juntas de vecinos, y aseguró que “se ha lucido” en esa área.

No se quedó fuera Álex, encargado de los parques, quien –según Fortuna– se ha tirado encima la dura tarea de mantenerlos presentables.



Y completando el grupo, nombró a Juan Ramón, director de Seguridad, un coronel que, dice, se ha ganado respeto con el trabajo que viene haciendo.

“De estos cuatro no hay desperdicio”, soltó Fortuna, justificando el reconocimiento que decidió entregarles.

Su futuro en la Sala Capitular

El presidente de los regidores aprovechó el escenario para dejar caer que no piensa aferrarse al cargo más allá del 24 de abril.

“Después de dos años presidiendo, uno debería quedarse asesorando al que llegue”, dijo.

Claro, tampoco cerró la puerta del todo. Si los regidores entienden que debe continuar, él se mantiene, pero dejó claro que no va a entrar en pleitos ni a dividir el Concejo solo por un puesto.

“Donde quiera que yo esté, seguiré siendo”, expresó, en tono de despedida, pero con ese guiño de que si lo llaman, él no se hace el difícil.

Al final de esta nota les dejamos el video con las declaraciones completas del presidente de la Sala Capitular, Miguel Fortuna.