Francisco Javier aterriza en Los Mina y se mete hasta los callejones del mercado: “Aquí hace falta inversión de verdad”

Por Cinthia Polanco

F rancisco Javier García, miembro del Comité Político y aspirante presidencial del PLD, amaneció el pasado sábado en modo calle: visitó empresarios, dirigentes políticos, religiosos y cerró con una asamblea con jóvenes del municipio. Pero lo que realmente marcó el día fue su parada en el corazón caliente de Santo Domingo Este: el Mercado de Los Mina.

La jornada arrancó a las 9:30 de la mañana en la oficina política del miembro del Comité Central, Luis Alberto Tejeda, en la Avenida Venezuela. Desde ahí salieron juntos rumbo al mercado, un lugar que —como dijo uno de sus propios comerciantes— “llegó antes que el progreso”.

Y sí, Francisco Javier no se quedó en la puerta.

Se metió por los callejones, saludó vendedores, habló con buhoneros, carniceros y señoras que llevan media vida levantando ese mercado a base de trabajo y resistencia.

En el mercado se reunió con el expresidente del mercado, José Veras, un hombre que conoce esa plaza como la palma de su mano. Veras le habló sin maquillaje: los líos, los males, el abandono y la realidad incómoda que viven cada día los comerciantes. Y más tarde, con representantes de la asociación de comerciantes.

El exministro de Turismo, con la experiencia que le sobra, planteó propuestas concretas a los vendedores y escuchó de primera mano los problemas que los afectan. Dejó claro que conoce el valor de los mercados como atractivo turístico y fuente de ingresos, y que por eso su enfoque va directo a fortalecer esa economía.

El hombre sabe del tema.

“Mi idea es muy sencilla: yo voy a aplicar lo mismo que yo apliqué cuando estaba en Turismo. En Turismo yo modifiqué 20 plazas de vendedores grandes”, dijo.

Explicó que los mercados emblemáticos del país están abandonados y que las alcaldías no tienen cómo cargar solas con un problema tan grande.

Planteó que la modernización debe ser asumida por el Gobierno central, copiando modelos de países desarrollados donde los mercados son tan limpios que parecen quirófanos. Aquí —dijo— hace falta infraestructura de verdad: parqueos, servicios, áreas organizadas… y todo sin sacar a nadie ni inventarse locales nuevos para terceros.

Según sus cálculos, una remodelación bien hecha dispararía el valor de cada puesto:

“Un local que hoy se vende en cinco millones podría valer veinticinco”, afirmó, poniendo como referencia el mercado de Madrid, donde tradición y turismo conviven sin chocar.

Pero eso no es todo.

Francisco Javier dijo que la modernización de los mercados es una de sus dos prioridades nacionales.

La otra: rescatar los ríos contaminados, que calificó como “una vergüenza nacional”.

Aseguró que no pretende imponer nada: el plan debe discutirse y aprobarse con los propios comerciantes, porque son ellos quienes buscan negocios dignos y duraderos.

Remató recordando que ha tocado este mismo tema en cada provincia que visita, y que está convencido de que la transformación de los mercados será un eje de desarrollo económico y social para la República Dominicana.

Francisco Javier estuvo acompañado por regidores y dirigentes políticos del PLD.

Y hubo un detalle que no pasó por alto

Luis Alberto no se le despegó en toda la ruta, enviando un mensaje directo:

la estructura peledeísta en Santo Domingo Este está girando alrededor de la precandidatura de Francisco Javier García.

