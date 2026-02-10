Fuente Externa

Santo Domingo, República Dominicana. – El partido Fuerza del Pueblo (FP), afirmó que el sistema educativo dominicano atraviesa un proceso de deterioro progresivo, pese a que el Gobierno ha destinado más de un billón cuatrocientos sesenta y cinco mil millones de pesos dominicanos al sector durante los últimos cinco años, sin que estos recursos se traduzcan en mejoras sustanciales en la calidad de los aprendizajes ni en el fortalecimiento de la infraestructura escolar.

Estas informaciones fueron dadas a conocer por la doctora Josefina Pimentel, exministra de Educación y titular de la Secretaría de Educación de la Fuerza del Pueblo, quien, en nombre de la organización, presentó una síntesis del balance correspondiente al año 2025 sobre la gestión del Partido Revolucionario Moderno en materia educativa, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por vicesecretarios de las distintas áreas del sector educativo.

Pimentel aseguró que “la educación ha languidecido bajo la administración del PRM”, señalando que los principales indicadores asociados a la calidad educativa y los aprendizajes han sufrido “un penoso estancamiento e incluso han llegado a alcanzar niveles acentuados de deterioro y retroceso”.

La exministra de Educación explicó que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema es la persistencia de la sobrepoblación escolar, producto de la falta de aulas suficientes, lo que ha obligado al uso de espacios improvisados que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, la titular de Educación de la Fuerza del Pueblo afirmó que existe “baja inversión de recursos en áreas sustantivas del sector, tales como infraestructura, capacitación y profesionalización docente, recursos y material didáctico, en cantidad y calidad suficientes”, lo que limita la capacidad del sistema para mejorar su calidad.

Pimentel advirtió que esta situación refleja una deficiente gestión presupuestaria, señalando que en el año 2025 el Ministerio de Educación recibió un presupuesto superior a los RD$ 285 mil millones, cuya ejecución se concentró predominantemente en gastos corrientes, los cuales ascendieron a cerca del 80 % del total.

En ese sentido, afirmó que los recursos destinados a capacitación docente y equipamiento representaron apenas un 2.6 % y un 2.9 %, respectivamente, mientras que el mantenimiento escolar alcanzó niveles mínimos, evidenciando el abandono progresivo de la infraestructura educativa.

La exministra sostuvo que “los renglones que poseen una relación directa con la calidad educativa y el rendimiento académico, como infraestructura, tecnología, capacitación docente, material didáctico y equipamiento, son a su vez los de menor porcentaje de ejecución”, lo que evidencia una falta de priorización en la inversión educativa.

Asimismo, explicó que la inversión en capital ha representado menos del 7 % del presupuesto ejecutado durante la presente administración, lo que ha provocado retrasos en la construcción de nuevas aulas y el deterioro de los centros educativos existentes.

Pimentel también expresó preocupación por el hecho de que, de las 1,555 aulas reportadas como construidas en el último año, apenas 143 fueron destinadas al nivel inicial, lo que limita la expansión de la cobertura educativa en la primera infancia.

En materia de permanencia escolar, la dirigente política señaló que el sistema educativo enfrenta niveles preocupantes de abandono escolar, destacando que la tasa de deserción alcanza hasta un 32.09 % entre los jóvenes de 17 años.

La exministra afirmó que también se evidencian graves deficiencias en los programas de alfabetización, señalando que, a pesar de la ejecución de importantes recursos, los resultados han sido limitados, lo que refleja problemas de eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Pimentel sostuvo que “la partida presupuestaria asignada al MINERD vuelve a situarse por debajo del 4 % del PIB, umbral establecido como mínimo por la Ley General de Educación”, lo que refleja un incumplimiento del mandato legal en materia de financiamiento educativo.

Asimismo, afirmó que, pese a que el Gobierno ha manejado más de RD$ 1.4 billones destinados a la educación preuniversitaria durante los últimos cinco años, los resultados continúan siendo deficientes, como lo evidencian las evaluaciones nacionales e internacionales.

“La magnitud de los recursos ejecutados no guarda relación con los resultados de aprendizaje”, afirmó Pimentel, al tiempo que reiteró la necesidad de reorientar el gasto educativo hacia áreas estratégicas que impacten directamente la calidad del sistema.

Finalmente, la titular de la Secretaría de Educación de la Fuerza del Pueblo aseguró que el país necesita fortalecer la planificación, la eficiencia y la transparencia en la gestión educativa, a fin de garantizar una educación de calidad y superar el deterioro progresivo que enfrenta el sistema.