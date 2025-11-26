Fuerza del Pueblo convoca a gran participación en la Marcha del Pueblo en SDE

Fuente externa

Santo Domingo Este.– La dirección de la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este del partido Fuerza del Pueblo (FP) realizó una concurrida asamblea de dirigentes y miembros, encabezada por su presidenta en la demarcación, Alexandra Peña, con la presencia del miembro de la Dirección Política y coordinador provincial, Rubén Maldonado.

Durante el encuentro, ambos dirigentes hicieron un llamado firme a la participación masiva en la Marcha del Pueblo, convocada para el domingo 30 de noviembre, la cual partirá desde la zona norte del Distrito Nacional y concluirá en la avenida México.

Peña exhortó a la estructura local a redoblar esfuerzos y reafirmar el compromiso social del partido, al señalar que “el pueblo dominicano debe sentir que la Fuerza del Pueblo es la organización política más comprometida con su lucha frente al alto costo de la vida, la inseguridad, el precio de los medicamentos, el hambre y todas las penurias creadas por un gobierno incapaz, improvisador y corrupto”.

Añadió que la participación en la marcha representa un acto de identificación con la ciudadanía: “Somos parte del pueblo, sufrimos con el pueblo sus carencias y por eso marcharemos con el pueblo para decirle al Gobierno basta ya de improvisación”.

De su lado, Maldonado destacó la energía y el entusiasmo de los asistentes: “Me trajeron para que motive la Marcha del Pueblo, pero con la presencia masiva de ustedes aquí, y el entusiasmo que irradian, el motivado soy yo”.

Subrayó que, pese al corto tiempo desde su fundación, Fuerza del Pueblo se ha convertido “en el guía del pueblo dominicano”, gracias a la conducción del presidente de la organización, Leonel Fernández, y aseguró que el partido se prepara para competir y ganar en las elecciones de 2028.

El dirigente político hizo un llamado a la unidad interna y señaló que la coyuntura exige cohesión: “Necesitamos una fuerza unificada, capaz de poner por encima de las contradicciones particulares el interés nacional y los intereses del pueblo. El objetivo común es ganar en 2028 y devolver al país el camino del progreso que este Gobierno ha deteriorado”.

Maldonado también cuestionó declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sobre decomisos de drogas: “Él expresa satisfacción por las incautaciones, pero no menciona que representan solo una parte del tráfico en el que están implicados funcionarios de su propio Gobierno”.

Marcha del Pueblo: reclamos y agenda social

La convocatoria forma parte de la agenda nacional de protestas de Fuerza del Pueblo contra los apagones, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, la improvisación gubernamental, el deterioro de los servicios públicos —incluyendo el Metro de Santo Domingo—, la corrupción en instituciones del Estado como Intrant y SeNaSa, y el incremento del narcotráfico ligado a funcionarios actualmente apresados en Estados Unidos.