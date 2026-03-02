Fuerza Tarea Conjunta fortalece operatividad contra el microtráfico de drogas

Fuente exteriores

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ejecutó este fin de semana un amplio despliegue de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Nacional, tendente a perseguir, combatir y erradicar el tráfico de estupefacientes en Boca Chica, Santo Domingo. Arrestaron a 12 personas y confiscaron cientos de gramos de distintos narcóticos, armas, dinero y otras evidencias.

En las acciones conjuntas y coordinadas por el Ministerio de Interior y Polícia, se realizaron 14 operativos focalizados de manera simultánea por el órgano antinarcóticos, la Dirección Central de inteligencia (Dintel), la Policía Preventiva y la de Investigaciones Criminales (Dicrim).

“En el despliegue de fuerzas participaron más de 300 agentes de la DNCD, Dintel, Dicrim y la Policía preventiva; estas operaciones de interdicción están dirigidas a la desarticulación de puntos de venta y almacenamiento de sustancias controladas” .

Durante los operativos se incautaron 454 gramos de presunta cocaína, 267 de marihuana, 36 dosis de crack, una pistola, un arma bélica, dos celulares, dos radios de comunicación, envases, y otras evidencias utilizadas por redes del microtráfico para el empaque de sustancias narcóticas.

Los detenidos están bajo el control del Ministerio Público para ser sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Los resultados de estas operaciones reflejan la efectividad de las estrategias implementadas por la Fuerza de Tarea Conjunta y el trabajo coordinado entre la DNCD, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los organismos de seguridad del Estado, orientados al combate del tráfico de drogas y la prevención del delito.