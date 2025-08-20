FundoVida y estudiantes de la Escuela Santa Clara conmemoran la Restauración Dominicana

Fuente externa

Santo Domingo Este, RD.- A propósito de la conmemoración del 162 aniversario de la Restauración Dominicana, los estudiantes de la Escuela Santa Clara, en el Sector Maquiteria, disfrutaron un interesante audiovisual titulado El Grito de Capotillo, escrito y dirigido por Félix Germán y la producción de Nandy Rivas s.a. y con el respaldo de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, que preside Juan Pablo Uribe.

La actividad educativa fue organizada por la Fundación Dominicana por la Vida, Inc., -FundoVida-, con la colaboración del equipo profesoral y la directora del referido plantel, Yinette Lantigua.

Luego de la proyección, el sociólogo y comunicador Juan Cruz Triffolio, presidente de FundoVida, reforzó su contenido con algunos comentarios sobre la referida epopeya patria y sus protagonistas, permitiendo luego la exposición de diversas inquietudes e interrogantes que fueron respondidas de inmediato.

Los asistentes al encuentro educativo mostraron un gran interés en conocer y aprender sobre las actuaciones heroicas que, en el fragor de la guerra restauradora, en aquel 16 de Agosto de 1863, impetuoso y glorioso, encarnaron los patriotas dominicanos frente a los representantes del poderío español.

Sobre aquella gesta popular e independentista se enfatizó que un grupo de prohombres, hijos de diferentes puntos de la geografía nacional, con valentía y amor al lar nativo caribeño, selló con su acción, sacrificios y sangre el destino de una nación libre y soberana.

Aprenden a elaborar pañitos para calderos calientes

Una vez concluida la proyección de El Grito de Capotillo, los estudiantes asistentes, bajo la orientación de Sergio Diaz, miembro de la Organización Dominicana de Ciegos, Inc., pasaron a participar en el proceso de elaboración de pañitos de cocina para sostener calderos calientes, utilizando telares y algunos troqueles y recortes de tela empleadas en la fabricación de calcetines.

En el momento informal del convivio, los participantes disfrutaron de algunos emparedados, refrigerios y golosinas, quedando el compromiso de una próxima jornada donde los niños y niñas proyectarán mayor destreza en la confección de los pañitos para tratar con calderos calientes y exhibirán con orgullo el fruto de su trabajo y talento.

“Cuando logremos juntarnos, nueva vez, estoy segura de que ustedes tendrán la oportunidad de elaborar obras sumamente interesantes, llenas de colorido y belleza”, apuntó Eduviges Ureña, coordinadora de la actividad, dejando escapar una sonrisa de satisfacción.

Reciben libros

Al final del compartir educativo, los estudiantes de la Escuela Primaria Santa Clara recibieron como estímulo a la lectura algunos libros de carácter histórico donados por el Archivo General de la Nación y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.

«Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento al doctor Roberto Cassá y al licenciado Juan Pablo Uribe, por su valioso apoyo a este tipo de jornada educativa, al igual que a David Vásquez, presidente de la Organización Dominicana de Ciegos, Inc. Su colaboración a FundoVida y sus proyectos educativos tiene una connotación especial y por tanto, la valoramos infinitamente», destacó Cruz Triffolio al concluir el encuentro.