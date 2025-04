GenS llama a huelga nacional por ‘Nueva Independencia’ el 22 y 23 de abril»

Fuente externa

SANTO DOMINGO – El Partido Generación de Servidores, GenS, anunció una huelga nacional bajo el título “Por Nueva Independencia Dominicana” tan pronto concluya la Semana Santa, de manera específica para los días martes 22 y miércoles 23 de abril del presente año.

La convocatoria a huelga es con la posibilidad de prolongarla de manera indefinida si el gobierno no acata el pliego de demandas que la organización política que lidera Carlos Peña presenta en favor del pueblo dominicano y entre las cuales ocupa el primer lugar la exigencia de deportar inmediatamente a todos los haitianos ilegales y el cierre total de la frontera con el vecino país.

“Estamos convocando este Paro Nacional de Labores para recordarle a quienes gobiernan que somos una República, no una Monarquía, por lo cual aquí el soberano es el pueblo y no una persona, ni ningún otro poder no importa de donde emane el mismo”, indicó Carlos Peña al tiempo que señaló las principales demandas nacionales que han originado la convocatoria a Huelga Nacional, a decir: “Sacar inmediatamente a todos los haitianos ilegales de República Dominicana y del Registro Civil Dominicano antes de la renovación de la cédula”.

Carlos Peña también indicó que entre las demandas está impedir que empresas con vínculos haitianos manejen los procesos de emisión de pasaportes y de cédula de identidad personal y electoral, reducción del 50% al precio de la comida y de los servicios, reducción considerable de impuestos a los sectores productivos de la nación comenzando con la eliminación del Anticipo, reducción de la delincuencia, eliminación de los apagones y bajar la tarifa eléctrica y los combustibles un 50%.

El exlegislador y presidente de GenS expresó que con esta Huelga Nacional están reclamando la reducción del dólar a niveles de 5 años atrás, empleos dignos para los dominicanos, dignificar condiciones laborales de los chóferes de carros públicos y motoristas, que los dominicanos disfruten del dinero que tienen puesto en las AFPs y ARS, que aparezcan los miles de dominicanos desaparecidos en los últimos años y paren las desapariciones de personas.

Esta convocatoria a Huelga Nacional también se hace por aumento de beneficios para los estudiantes de la UASD y otras universidades, así como mayores aportes a los productores agropecuarios dominicanos, al tiempo que exigirán la salida definitiva de la Minera Barrick Gold del territorio dominicano y de la empresa que destruye las Cuevas del Pomier y Naranjo Arriba.

Acompañado de dirigentes de GenS, Carlos Peña afirmó que la convocatoria es a un Paro Nacional de Labores pacífico y que el llamado es a quedarse esos dos días en su casa como protesta contra las políticas migratorias, económicas, sociales y de seguridad que aplica de manera desacertada el actual gobierno de Luís Abinader y el PRM, por lo cual informó que en dicha huelga exigirán explicación del paradero de los más de 50 mil millones de dólares que ha tomado prestado este gobierno.

Se demandará que se elimine el Financiamiento Público a los partidos políticos y ese dinero se invierta en los jóvenes dominicanos, que sean llevados a la cárcel los corruptos de ayer y los corruptos de hoy, que sea recuperado el Río Dajabón (Masacre) que este gobierno regaló a Haití y que se reduzcan las trabas regulatorias para las inversiones y operaciones económicas de los dominicanos.

En el pliego de demandas al gobierno que GenS presenta para la Huelga Nacional de los días 22 y 23 de abril, también se incluye la dignificación laboral de los médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud, de igual manera por mejoría de los hospitales y del suministro de medicamentos, por mejores condiciones de vida para los profesores y trabajadores administrativos del sistema educativo.

Carlos Peña dio a conocer que una de las razones de la anunciada Huelga Nacional es tener por fin una Policía Nacional y Fuerzas Armadas bien remunerada, equipada, con buen sistema de compensación, donde se respeten sus méritos para fines de promoción, un sistema de pensiones dignas para los empleados públicos y privados, así como aumento de salario a los empleados y pensionados públicos y privados a niveles que cubran la canasta básica familiar.

Carlos Peña expresó en rueda de prensa en la explanada frontal del Congreso de la República, que a partir de esta convocatoria, GenS visitará a todo el liderazgo político de oposición, al sector empresarial, sindical, a los distintos gremios y a todas las fuerzas

vivas de la nación, con el propósito de invitarlos a ser parte protagónica de esta Huelga Nacional y a jugar el rol histórico que Dios, la patria y las circunstancias nos llaman a jugar, para no perder el país.