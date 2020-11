Germán Peña Guadalupe tacha de “salvaje” e “inhumano” forma en que arrestaron a Freddy Hidalgo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +515 Nuevos 143,988 Fallecidos: +1 Nuevos 2,331 Recuperados: 115,219 Activos: 26,438

Por Robert Vargas

El ahora dirigente de la Fuerza del Pueblo y ex miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana Germán Peña Guadalupe, ha tachado de “inhumano” y “salvaje” la forma en que, por orden de la Procuraduría General de la República, fue arrestado el ex Ministro de Salud Freddy Hidalgo.

Este fue apresado ayer en la madrugada en su residencia para ser investigado por su presunta implicación en actos de corrupción cuando fue Ministro de Salud en el gobierno de Danilo Medina.

La fuerza pública pretendió sacar a medio vestir al ex funcionario, quien imploró que le permitieran vestirse.

Un vídeo con esa escena ha conmocionado a una parte de la opinión pública, mientras otra, generalmente vinculada al Partido Revolucionario Moderno, en el gobierno, y parcialmente a la Fuerza del Pueblo, han expresado su alegría por la detención.

Algunos, sobre todo vinculados al PRM, reclaman que los peledeístas arrestados sean llevados “al paredón”, aunque en República Dominicana el código penal no admite la pena de muerte de ningún tipo, ni siquiera por fusilamiento.

Sin embargo, Peña Guadalupe, aunque está de acuerdo con los arrestos y clama porque sus ex compañeros del PLD sean llevados a la cárcel de “La Nueva Victoria”, condena el trato dado por las autoridades a Freddy Hidalgo.

-“No tengo relación política con el Dr. Freddy Hidalgo, ex ministro de salud pública, pero eso no me impide afirmar que la PN y la PGR actuaron SALVAJEMENTE contra él; su apresamiento fue inhumano y debe ser rechazado por todos los buenos dominicanos”, dice Peña Gualupe en un tuits.

En un mensaje publicado a principio de Octubre, Peña Guadalupe se refiere a sus ex compañeros del PLD de la siguiente forma:

-“Se robaron el dinero del Estado Dominicano, se robaron los resultados de las elecciones del pasado 6 de octubre pero, JAMÁS pudieron robarse la voluntad del pueblo; hoy sólo tienen un destino: LA NUEVA CARCEL DE LA VICTORIA”.

Germán Peña Guadalupe fue Director de la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (OTTT), y cónsul en Haití, designado por gobiernos del PLD, organización que abandonó junto a su líder Leonel Fernández para integrar la Fuerza del Pueblo.

Es, además, un vecino del municipio Santo Domingo Este.