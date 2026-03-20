Gobierno impulsa el deporte escolar con nuevo polideportivo techado en Santo Domingo Norte

La obra, ejecutada por el INEFI con una inversión de 16 millones de pesos, beneficiará a estudiantes y comunitarios de Sabana Perdida, promoviendo el deporte, la sana convivencia y el desarrollo integral.

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SANTO DOMINGO NORTE, R.D.– Continuando con su plan de fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar, el Ministerio de Educación (MINERD) y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) inauguraron este viernes un moderno polideportivo techado en el Club Lotes y Servicios y el Centro Educativo Emma Balaguer de Vallejo, en el sector Sabana Perdida.

En el acto, encabezado por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, participaron varias personalidades gubernamentales, técnicos y alumnos del centro educativo que resaltaron la importancia de esa instalación deportiva.

Rodríguez Mella expresó que, desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona, se prioriza el fortalecimiento de las escuelas como el principal espacio para el desarrollo deportivo, mediante la construcción y rehabilitación de estadios, canchas y techados en todo el país.

Sostuvo que el INEFI seguirá fortaleciendo estos espacios que protegen a nuestra niñez, acompañan a nuestra juventud y refuerzan el tejido social de nuestras comunidades.

Destacó que esta obra forma parte de una agenda integral de inversión en infraestructuras deportivas escolares, que ha tenido un impacto significativo en Santo Domingo Norte.

Agregó que este moderno techado, concebido para el desarrollo deportivo de los estudiantes y la comunidad en general, también podrá ser utilizado para actividades culturales, como bodas, cumpleaños, reuniones de instituciones comunitarias y otros eventos.

“Este nuevo polideportivo techado, construido con una inversión de 16 millones de pesos, representa más que una estructura física. Es un espacio de oportunidades; un refugio para el talento, un escenario para los sueños y, sobre todo, una herramienta que ayuda a alejar a nuestros jóvenes de conductas de riesgo, brindándoles alternativas sanas a través del deporte”, destacó Rodríguez.

El polideportivo está dotado de gradas cómodas y seguras, así como de baños adecuados, garantizando condiciones higiénicas y dignas tanto para los atletas como para los espectadores.

Sobre ese particular, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, agradeció al presidente Luis Abinader por haber cumplido “con este pedido y ocuparse de la juventud dominicana, sobre todo con la construcción de este techado, y por eso y felicitó a los alumnos y atletas que se beneficiarán de esa instalación”.

Mientras el director del Centro Educativo Emma Balaguer, padre Joel Villa Faña, expresó su agradecimiento por la infraestructura deportiva, destacando que se convierte en un gran escenario para el desarrollo de los jóvenes.

De su lado, el presidente del Club Lotes y Servicios, Francisco Núñez reiteró su agradecimiento al presidente Abinader y a Alberto Rodríguez Mella por haber suplido de esta importante instalación deportiva.

En la actividad estuvieron la gobernadora provincial Lucrecia Santana Leyba; el subdirector operativo Supérate Santo Domingo Norte, Juan Herrera; el presidente del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte, Isidro Torres; la regidora, Adalgisa Núñez; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautistay el director de Deportes de la Armada Dominicana, contralmirante Wilson Herejía Santos.

También asistieron el viceministro del Ministerio de Administración Pública, Elvis Muñoz; el presidente del Club Lotes y Servicios, Francisco Martinez, entre otras autoridades y personalidades.

Otros techados

El INEFI ha construido seis techados más en las cuatro regiones del país: en Elías Piña; el Ensanche Capotillo, en el Distrito Nacional; Bayaguana, Monte Plata; Santiago y San Pedro de Macorís. Actualmente, tiene otros seis en proceso de construcción, que pronto serán una realidad en comunidades que también esperan y merecen espacios dignos para el desarrollo deportivo.