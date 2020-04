Golpe contundente a comercialización clerén y otras bebidas tóxicas

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 4,126 Fallecidos: 200 Recuperados: 268 Activos: 3,658

Santo Domingo.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este solicitará en las próximas horas prisión preventiva contra tres personas que fueron apresadas por estar implicadas en la comercialización de bebidas alcohólicas de fabricación cacera conocidas como clerén, triculí y Tapa floja, en laboratorios clandestinos que fueron desmantelados por las autoridades en distintos sectores de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Boca Chica.

Los detenidos fueron identificados como Villiard Elma, Felipe Báez Méndez y Ramón Antonio Mejía Santana, quienes serán sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este por estar implicados en esa actividad comercial ilegal, que ha provocado la muerte por intoxicación a varias personas al ingerir esos productos que son altamente tóxicos.

El MP informó que en un amplio operativo simultáneo realizado de manera conjunta con la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA), fueron ejecutados 14 allanamientos mediante orden judicial, durante los cuales lograron desmantelar siete centros de acopio, laboratorios clandestinos, almacenes y colmados de Santo Domingo Norte y Boca Chica.

En tanto que en el distrito municipal La Victoria en Santo Domingo Norte, fueron ocupados varios accesorios y tanques repletos del alcohol clandestino, que lucían abandonados.

Durante los allanamientos el Ministerio Público se incautó de cinco tanques llenos de clerén, escala de peso, decenas de botellones, caja con botellas de marcas reconocidas llenas del líquido falsificado y material de fermentación, entre otras evidencias.

El órgano persecutor de los delitos dijo que días antes, en Villa Liberación, Santo Domingo Este, las autoridades también desmantelaron otro centro dedicado a esta actividad ilícita y se incautaron de decenas de tanques conteniendo clerén en fermentación y utensilios para este proceso y lograron arrestar al nombrado Emo Rafael Luis, contra quien la Fiscalía solicitó y logró la imposición de tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata.

El grupo está imputado de la violación de los artículos 318, 475 numerales 10 y 25 del Código Penal Dominicano, artículos 30 numerales 2 y 3 y articulo 31 de la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; violación al decreto No. 528-01 que aprueba el Reglamento General para Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas en la República Dominicana, así como también los artículos 50, 56, y 66 de la Ley General de Alcoholes No. 243, violación a los artículos 13, 118, 120, 123 y 154, 155 y 156 de la Ley General de Salud No. 42-01, así como el artículo 183 de la Ley No. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La información destaca que luego de que el Ministerio Público iniciara recientemente una investigación penal para identificar a posibles fabricantes y distribuidores de dichas bebidas para proceder con su sometimiento a la justicia, han sido apresadas cinco personas en diferentes lugares del país, tras indicar que además de Villiard Elma, Felipe Báez Méndez, Ramón Antonio Mejía Santana y Emo Rafael Luis, en la provincia Santiago fue arrestado e iniciado un proceso judicial por ese mismo delito contra Zudeiky Rafael Abreu Estévez.