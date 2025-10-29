Gómez Mazara recibe Medalla al Mérito Policial por sus aportes en materia tecnológica a la institución del orden

Fuente externa

Santo Domingo. – El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, fue reconocido con la Medalla al Mérito Policial 2025 con Distintivo Verde, que resalta el apoyo brindado por el órgano regulador bajo su gestión para mejorar la eficiencia operativa de la institución del orden mediante la ejecución del proyecto “Destacamentos Conectados”, que enlaza a la red las dotaciones policiales para mejorar las capacidades de respuesta ante situaciones de criminalidad.

Esta iniciativa ha permitido modernizar el registro de delitos y optimizar la comunicación interna entre los diferentes destacamentos, facilitando el intercambio de información en tiempo real y fortaleciendo las capacidades de respuesta tras denuncias de los delitos.

El acto fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quienes integraron la mesa de honor.

Al recibir la distinción, Gómez Mazara manifestó que recibe con gratitud la Orden al Mérito Policial, otorgada por la Policía Nacional, que reconoce la labor que realiza desde el INDOTEL para fortalecer la institucionalidad, la transformación digital y la seguridad tecnológica del país.

Durante su gestión, Gómez Mazara explicó que, con el proyecto impulsado por el INDOTEL “Destacamento Conectado”, han formado a miembros de la Policía en el manejo de las herramientas digitales para los agentes puedan manipular los equipos tecnológicos al recibir las denuncias de la población.

Dijo que han promovido una agenda institucional orientada a cerrar la brecha digital en el país, y que este acceso a internet beneficie a instituciones públicas, como la Policía Nacional, para que brinde un servicio más eficiente y oportuno a la población.

Distintivo Verde se entrega a personalidades e instituciones con aportes significativos a la institución. En el caso del INDOTEL, ha puesto en marca acciones para modernizar tecnológicamente los destacamentos del país mejorar su capacidad de respuesta a la ciudadanía.

La entrega de reconocimientos se llevó a cabo en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), con el propósito de reconocer a hombres y mujeres de la institución, así como a destacadas personalidades civiles y militares que han contribuido al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y al desarrollo institucional.

Durante el desarrollo del acto se presentó la Medalla al Mérito Policial en sus distintas categorías, otorgadas según la naturaleza del reconocimiento: Distintivo Verde, para personalidades e instituciones con aportes significativos a la institución; y Distintivo Tricolor (verde, blanco y azul), para miembros policiales con más de 20 años de servicio ejemplar.

Durante la ceremonia, la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Verde fue otorgada al al presidente Luis Abinader, reconocimiento que fue recibido en su representación por la vicepresidenta Raquel Peña.

Asimismo, entre los galardonados con Medalla al Mérito Policial con Distintivo Verde se encuentran la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el director de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz Hernández; la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía Nacional (Aseopna), señora Ingrid Castro de Guzmán; y el neurocirujano José Joaquín Puello Herrera, por su destacada trayectoria profesional y sus aportes a la sociedad dominicana.

También fueron reconocidos con Distintivo Verde el alcalde de Santo Domingo Este, Dioris Anselmo Astacio Pacheco; el alcalde municipal de Santa Cruz de El Seibo, Leo Francis Zorrilla Ramos; el mayor general (r) José Ramón Mota Paulino, exjefe de la Policía Nacional; el mayor general (r) ERD Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE); la señora Cruz Amalia Rodríguez de Casado, presidenta de Cementos Cibao, entre otros.