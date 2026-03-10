Gradúan 116 empresarias del programa MujerEs Avanza

La ceremonia contó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, quien compartió con las participantes de la iniciativa de la Cámara Santo Domingo, realizada en alianza con el MICM y la PUCMM.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. Luego de tres meses de formación continua, un total de 116 empresarias se graduaron del programa de alto nivel MujerEs Avanza, una iniciativa de la Cámara Santo Domingo en alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Centro Mipymes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La ceremonia de cierre contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien sostuvo que este proyecto refleja lo que puede lograrse cuando las instituciones se unen con el propósito de abrir más oportunidades para el talento, el liderazgo y la capacidad emprendedora de la mujer dominicana.

“Este esfuerzo conjunto entre la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Centro Mipymes de esta, mi alma mater, demuestra que cuando el sector público, el sector privado y la academia trabajan juntos, es posible construir oportunidades a transformadoras para el desarrollo empresarial”, subrayó.

La presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, explicó que esta iniciativa la Cámara surge entendiendo que el crecimiento requiere formación y acompañamiento, por lo que diseñaron este programa para responder a desafíos reales como el acceso a financiamiento, la digitalización, las redes estratégicas y la visibilidad.

MujerEs Avanza se desarrolló con la participación de nueve facilitadoras -seis de ellas internacionales-, en 120 horas de formación especializada, complementadas con más de 1,700 horas de asistencia técnica personalizada.

“Estoy convencida de algo muy simple: ninguna empresa y ningún país pueden crecer si dejan fuera a la mitad de su talento. Las mujeres hemos recorrido caminos llenos de retos, pero también de determinación, preparación y perseverancia. Hoy podemos decir con firmeza que el liderazgo no tiene género y que las mujeres estamos listas para asumir cualquier desafío cuando se nos abren las oportunidades”, expresó Houellemont.

La viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, Gianna Franjul, dijo que desde el MICM han “asumido con convicción que la participación plena de las mujeres en la economía no es solo una aspiración social, sino una prioridad estratégica para el desarrollo del país. Por eso, más allá de las conmemoraciones del mes de marzo, la meta es trabajar permanentemente para fortalecer el capital femenino en los sectores productivos, y particularmente en la industria dominicana”.

En sus palabras de bienvenida, la vicerrectora de Investigación e Innovación de PUCMM, Virginia Flores Sasso, resaltó que la clausura de este programa no solo representa el cierre de un proceso formativo, sino la celebración de una alianza estratégica que evidencia cómo se pueden generar transformaciones reales en la sociedad, impactando de manera positiva el desarrollo económico y social del país. Explicó también que la convocatoria recibió más de 250 postulaciones, de las que fueron seleccionadas 116 mujeres empresarias del Gran Santo Domingo, quienes culminaron exitosamente el proceso formativo.

Entre los temas tratados en MujerEs Avanza destacan el propósito empresarial, la comunicación efectiva, los equipos de alto desempeño y liderazgo empresarial, el modelo de negocio, finanzas para la toma de decisiones, Inteligencia Artificial para mipymes, marketing digital y el posicionamiento y acceso a financiamiento.

Único gremio con el sello Igualando RD

En su discurso, Lucile Houellemont destacó que la Cámara Santo Domingo es el único gremio certificado con el sello Igualando RD, en el nivel Oro, e informó que las mujeres representan el 65% de la fuerza laboral de la institución que preside, el 62% de las subgerencias, el 50% del equipo gerencial y el 73% de los ascensos en 2025.

Sobre Cámara Santo Domingo

Fundada en 1847, es la Cámara de Comercio más antigua de América Latina. Es una institución sin fines de lucro que acompaña a las empresas de Santo Domingo durante todo su ciclo de vida. Conforme a la Ley 3-02, administra el Registro Mercantil en Santo Domingo. Ofrece los servicios de Digifirma, Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos, Rondas de negocios, Misiones comerciales, y el directorio de empresas MujerEs. Realiza los eventos HUB y CRECE, dirigidos a empresas exportadoras y a Mipymes, respectivamente.