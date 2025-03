Grupo de teatro de la JCE estrena obra “Una historia: la de Enumidio, violencia contra la mujer”

Fuente externa

Santo Domingo, RD. – El grupo de teatro de la Junta Central Electoral JunTeatro, hizo su debut el pasado fin de semana con la presentación de su primera obra, titulada “Una historia: la de Enumidio, violencia contra la mujer”.

La obra, escrita por Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE y dirigida por Madelin Abreu Ferrera, fue puesta en escena el sábado 22 y domingo 23 de marzo a las 7:00 de la noche en la sala de teatro Molina Solá del Centro Cultural Narciso González.

El viernes 4 de abril JunTeatro regresará con una función especial destinada al personal de la JCE. Además, el sábado 5 de abril a las 6:00 de la tarde, ofrecerá una función gratuita y abierta al público en el mismo escenario.

Debutan como actores y actrices en la primera salida de JunTeatro Andy Marte (Enumidio), Brenda Santana, Ingrid Paulino, Alicia Castro, Aneudy de León, Luis Bienvenido, Edra Herrera, Ruth Santana, Evelin Rodríguez, Eveling Rodríguez, Keidy Romero, Gerardo Aquino, Germania Fernández, Rosalidia Lora, Cruz María Concepción, Wildred Rodríguez, Juan Francisco, Ismael Parra e Indira Jorge.

Estuvieron presentes en la apertura de la obra su autor, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Vallejo Santelises, así como el secretario general, Sonne Beltré. Además, los miembros suplentes, Prado López, Tony Tejeda y Anibelca Rosario, así como también el cuerpo directivo de la JCE, entre otras autoridades y colaboradores.

También se dieron cita el colectivo de mujeres, miembros de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y un selecto grupo de invitados, quienes disfrutaron de una emotiva y reflexiva puesta en escena de esta obra.

Jáquez Liranzo explica el mensaje de la obra y resalta violencia contra la mujer afecta a nivel mundial

Jáquez Liranzo agradeció en nombre de la JCE y del Pleno a todos los presentes y felicitó al grupo mujeres y hombres por su gran trabajo y entrega en la obra, al tiempo que destacó que esta obra tiene la finalidad de concientizar para que se detecten las señales de la violencia contra la mujer.

Dijo que, además, “Una historia: la de Enumidio, violencia conta la mujer”, hace un llamado a la reflexión y a seguir trabajando por la equidad, haciendo énfasis también en la violencia política hacia las mujeres, un elemento que afecta a nivel mundial.

Destacó que la obra transmite un mensaje simple: “Cada día la vida envía señales y alertas sobre la violencia que enfrentan las mujeres en todas las barreras, a veces no la vemos; a veces la ignoramos, pero esas barreras hay que romperlas y la idea es que reflexionemos y que nosotros seamos parte del cambio para que lo que ustedes vieron aquí, que es una realidad mundial, no necesariamente local, pueda cambiar, no solamente del aspecto físico, sino también político”.

Previo a la puesta en escena de la obra, el director de Gestión Humana, Ariel Liranzo, pidió antes de iniciar la obra guardar un minuto de silencio a la memoria del actor, dramaturgo, periodista y director de teatro, Iván García, quien falleció el pasado sábado.

Expresó que el objetivo es continuar presentando obras como esta y que los actores y actrices involucrados lideren las campañas de comunicación y publicidad institucional relacionadas con los procesos y proyectos de la institución.

JunTeatro fue creado con el objetivo de transmitir la cultura organizacional y los principios democráticos de la institución, así como fomentar la identidad nacional a través de las artes escénicas.