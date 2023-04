Guerrero Jr. jonronea en triunfo de Toronto jornada dominical GL

Por: León Felipe Rodríguez

Santo Domingo, RD. La jornada del Béisbol de las Grandes Ligas de ayer domingo 23 de abril dejó con historia de triunfos a 15 equipos y gloria de alegría para varios dominicanos que accionan en la Gran Carpa y que hicieron andanza de buena ofensiva para sus respectivos conjuntos.

En Nueva York,Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, fletó un jonrón en el triunfo de su equipo Azulejos de Toronto que vencieron a domicilio a los Yanquis, en Nueva York, 5 vueltas por 1.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-1 con una anotada y dos impulsadas.

En el triunfo de Tampa Bay 4 por 1 sobre White Sox, el dominicano Wander Franco bateó de 3-1 y su compatriota Manuel Margot se fue de 3-0.

Por los Medias Blancas, Eloy Jiménez se fue con un imparable en tres veces al bate y remolcó una carrera.

En el choque que los Medias Rojas de Boston apabullaron 12 carreras por 5 a los Cerveceros de Milwaukee, el dominicano Brayan Bello salió sin decisión por los Medias Rojas, luego de lanzar 4.2 entradas de tres carreras y tres ponches.

Devers se fue de 3-0 con una anotada y una remolcada.

Por los Cerveceros, Willy Adames se fue de 2-1.

OTROS RESULTADOS DEL DOMINGO 23 DE ABRIL 2023

Phillies 9-Rockies-3

Orioles-2- Detroit-1

Piratas-2- Cincinnati-0

Guardianes -7- Marlins-4

Twins-3- Washington-1

Dodgers 7- Cubs-3

Texas-5- Oakland- 2

Angelinos -4-kansas -3

Cardenales -7-. Marineros -3

Gigantes-5- Mets-4

JUEGOS HOY LUNES 24 DE ABRIL 2023

Colorado Vs Cleveland- 6:10 pm

Boston Vs Baltimore- 6:35 pm

Houston Vs Tampa Bay- 6:40 pm

Texas Vs Cincinnati- 6:45

White Sox Vs Toronto- 7:05 pm

Marlins Vs ATL- 7:20 pm

Yankees Vs Minnesota – 7:40 pm

Detroit Vs Milwaukee- 7:40 pm

Oakland Vs Dodgers- 9:38 pm

Kansas Vs AZ- 9:40 pm

San Luis Vs San Francisco-9:45