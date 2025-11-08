Guerrero y Montero acercan a San Carlos a la final al vencer al Rafael Barias en el TBS Distrito 2025

Por Odalis Sánchez

Santo Domingo, RD.- Juan Guerrero y Luis David Montero se pusieron la capa de héroe para que la noche de este viernes el club San Carlos doblegue 79-73 al Rafael Barias, en el tercer choque de la serie semifinal A del 49 TBS Distrito 2025, efectuado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Guerrero tuvo una actuación de cifras dobles en puntos con 18 y en rebotes tomó 11, al igual que Luis David Montero, quien anotó 15 tantos y capturó 10 balones, y esa mutual fue ayudada por el refuerzo norteamericano Tyran De Lattibeaudiere con 13 anotaciones y cinco rebotes.

Eddy Polanco y JJ Romer aportaron nueve puntos cada uno.

Los sancarleños tomaron control de la semifinal A, 2-1, la cual está pactada a un 5-3, y continúa el domingo con el cuarto encuentro.

Por los barianos, Bryan Ramírez marcó 30 puntos, Eusebio Suero 12 con cinco rebotes, Luis López 11 más seis asistencias.

El ganador de esta etapa semifinal A se medirá al que domine la serie B que disputan los clubes Mauricio Báez (2-1) y San Lázaro (1-2), en una serie final al mejor de un 7-4.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Partidos del domingo

La ronda semifinal del TBS Distrito dará continuidad este domingo con su cuarta jornada de acción, a partir de las 4:00 de la tarde, en un encuentro entre los equipos que disputan la serie A, Rafael Barias y San Carlos.