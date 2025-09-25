Guillermo Moreno destaca el proceso de evaluación, reestructuración y renovación de Alianza País

Por Carmen Estevez

Santo Domingo.-A través de las redes sociales, el presidente de Alianza País, Dr. Guillermo Moreno, comunicó que la organización concluyó con éxito su proceso de evaluación, reestructuración y renovación, que se desarrolló desde los organismos territoriales hasta los de dirección nacional, con la participación activa y entusiasta de todos los aliancistas.

En este proceso democrático, la Asamblea Nacional eligió y juramentó a los nuevos miembros de la Dirección Nacional, ratificando al Dr. Guillermo Moreno como presidente del partido y eligiendo a Pedro Martínez como secretario ejecutivo.

Asimismo, se declaró de manera unánime a Fidelio Despradel como secretario ejecutivo ad vitam. También se conformaron la Comisión Política Nacional y los equipos responsables de organización, finanzas, electoral, formación, comunicación y comisiones temáticas.

Moreno expresó que este proceso marca un momento clave para la vida institucional del partido, que hoy se fortalece con la integración de jóvenes y mujeres, aportando energía, ideas frescas y un liderazgo renovado.

Subrayó que Alianza País se encuentra en mejores condiciones para crecer en los territorios y acompañar a la ciudadanía en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

“Este es el momento de actuar, de no quedarse al margen. Invitamos a cada dominicano y dominicana a sumarse a este proyecto que apuesta por la equidad, la transparencia, la justicia social y la participación real.

Alianza País se ratifica como la verdadera esperanza del pueblo dominicano para alcanzar el bienestar y la democracia”, afirmó el Dr. Guillermo Moreno