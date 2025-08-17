Hallan documentos preparatorios para la cumbre Putin-Trump en un hotel de Alaska

RT

En un hotel situado a 20 minutos de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage (Alaska), donde el viernes se reunieron el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han aparecido supuestos documentos con el emblema del Departamento de Estado de EE.UU. que contienen nuevos detalles sobre la preparación del evento, informó este sábado NPR.

En concreto, ocho hojas fueron halladas por tres huéspedes en una de las impresoras públicas del centro de negocios del Hotel Captain Cook de cuatro estrellas. Según el medio, los documentos, que parecen haber sido elaboradas por personal estadounidense y abandonadas accidentalmente, contienen las ubicaciones exactas y las horas de las reuniones de la cumbre, así como los números de teléfono de empleados del Gobierno de EE.UU.

En una de las páginas, que precisa la agenda de reuniones programadas para el 15 de agosto, se especifican las salas dentro de la base. Además, se indica que Trump tenía la intención de entregarle a Putin un regalo ceremonial consistente en una «estatua de águila calva americana para escritorio». «POTUS al presidente Putin», reza el documento.

Otras páginas contienen los nombres de algunos miembros de las delegaciones rusa y estadounidense. Cabe destacar que la lista incluye la transcripción fonética de los nombres y apellidos de los funcionarios rusos presentes en la cumbre. Asimismo, los documentos finales explican la logística del almuerzo en la cumbre, incluyendo un menú «en honor a su excelencia Vladímir Putin».

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha restado importancia de los documentos, que describe como un «menú de almuerzo de varias páginas». Asimismo, afirmó que el hecho de dejar esa información en una impresora accesible al público no representaba un riesgo para la seguridad.