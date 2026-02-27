Hombre prende fuego a 300 casas tras ‘pescar’ a su esposa con otro

En Manila (Filipinas), un hombre incendió al menos 300 hogares luego de enterarse de una supuesta infidelidad de su esposa, informaron medios locales este miércoles. Informo RT

El incendio, provocado por un exconvicto conocido como ‘Burnok’, se originó luego de que este vertiera gasolina en su propia vivienda en el barrio de Intramuros, en un arrebato de celos y rabia. Las llamas se propagaron rápidamente por la zona, densamente poblada.

El presidente de la comunidad afectada, Johny Yacub, explicó que ‘Burnok’ había sido puesto en libertad bajo fianza la noche anterior al suceso. Según los residentes, el hombre actuó al sorprender a su esposa en un amorío con otro hombre.

El fuego afectó al menos 300 casas y dejó desplazadas a cerca de 600 familias, muchas de ellas con niños y personas mayores.

Residentes enfurecidos confrontaron al individuo en el lugar y lo agredieron físicamente antes de que la Policía lograra detenerlos. Actualmente, ‘Burnok’ es investigado por los delitos de incendio provocado y conducta temeraria.