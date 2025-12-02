Huelga en los pueblos del Cibao se desarrolla exitosamente

Por Carlos Miguel Fernández

Santiago, La Coalición de organizaciones sociales, populares, feministas y ambientalistas del Cibao calificó como exitosa la jornada de huelga realizada este lunes en diversos municipios de la región, donde se logró una paralización casi total de las actividades productivas, educativas, comerciales y de transporte.

La protesta, convocada por 24 horas, impactó de manera contundente a San Francisco de Macorís, Salcedo, Moca, San Víctor, Canca La Reina, Licey al Medio y Navarrete, donde la población acogió masivamente el llamado, demostrando un fuerte respaldo a las demandas comunitarias.

Las organizaciones participantes informaron que la huelga se desarrolló en reclamo de la construcción y reparación de caminos vecinales, asfaltado de calles, acceso adecuado a agua potable, rebaja en el costo de la energía eléctrica, reducción de los precios de la canasta familiar y combustibles, así como la construcción de hospitales que atiendan de manera digna las necesidades de salud de las comunidades.

La Coalición del Cibao denunció lo que calificó como indiferencia y demagogia gubernamental frente a las peticiones ciudadanas, y rechazó enérgicamente la militarización de las comunidades en protesta, asegurando que desde el Gobierno se ha hecho uso desproporcionado de fuerzas militares y policiales contra una jornada cívica pacífica que busca reivindicaciones legítimas.

Asimismo, la organización condenó los intentos de apresamiento contra dirigentes sociales, incluyendo al compañero Juan Compres, dirigente de la Coalición en Moca y coordinador del Movimiento Popular Los Peregrinos, y al compañero José Mercado, miembro del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís. Según denuncian, cuerpos policiales mantienen vigilancia y acoso en las inmediaciones de su residencia con el objetivo de detenerlo, solo por participar activamente en la jornada de protesta.

La Coalición reiteró que la huelga inició este lunes a las 6:00 de la mañana y concluirá el martes 2 de diciembre a las 6:00 de la mañana, agradeciendo el compromiso de las comunidades y el respaldo de todos los sectores que se sumaron a la movilización. También exhortaron al Gobierno a escuchar las voces de quienes exigen soluciones urgentes a problemáticas históricas.