INABIE publica resultados de reevaluaciones ordenadas por Contrataciones Públicas

Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) publicó los resultados de las reevaluaciones técnicas realizadas a varios oferentes participantes en procesos de licitaciones de la pasada gestión, en cumplimiento con las disposiciones emitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Las reevaluaciones forman parte de un proceso instruido por la DGCP tras identificar observaciones técnicas en varios procedimientos de licitación.

Desde el inicio de su gestión, las nuevas autoridades del INABIE han reiterado su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de las leyes y la gestión responsable de los recursos públicos, con el objetivo de garantizar el bienestar de los estudiantes del sistema educativo público nacional.

En el caso del proceso INABIE CCC LPN 2024 0008, relacionado con la adquisición de polos y pantalones escolares, se evaluaron 64 propuestas. De ese total, 50 deben corregir requisitos observados, mientras que 14 no cumplieron con los criterios establecidos.

En cuanto al proceso INABIE CCC LPN 2024 0010, correspondiente a la compra de mochilas y kits escolares, la DGCP solicitó la reevaluación de 25 oferentes. Como resultado, 14 propuestas deberán corregir observaciones y 11 quedaron inhabilitadas.

Respecto al proceso INABIE CCC LPN 2024 0012, para la adquisición de calzados escolares, se reevaluaron un total de 11 suplidores. De estos, 3 fueron habilitados para corregir observaciones, siete no alcanzaron los requisitos establecidos en los pliegos, y solo uno cumplió con todos los criterios técnicos requeridos.

Todo el proceso de revisión se realizó respetando el debido proceso administrativo y aplicando los criterios técnicos definidos en los pliegos de condiciones de cada licitación, con el propósito de garantizar una evaluación objetiva y rigurosa.

La lista completa de los suplidores evaluados, con su respectiva clasificación cumplimiento, subsanación pendiente o no cumplimiento, está disponible en la página de transparencia del INABIE.

El INABIE reitera su compromiso de continuar fortaleciendo la transparencia institucional, en coordinación con la DGCP, la Contraloría General de la República y demás organismos responsables de velar por el uso correcto de los recursos públicos.