Inauguran en el Museo de Arte Moderno exposición “Alberto Ulloa: Mi colección” Luis Felipe Cartagena

Por Miguelina Santos

Santo Domingo, miércoles 10 de julio 2024.- El coleccionista Luis Felipe Cartagena Sánchez presentó la exposición “Alberto Ulloa: Mi colección” en un acto celebrado en el segundo nivel del Museo de Arte Moderno que contó con la presencia de la Ministra de Cultura, Milagros Germán; Federico Fondeur, director del Museo; Gamal Michelen, viceministro de Cultura, y el crítico de arte Amable López Menéndez.

También asistieron el ministro de interior y policía Jesús Antonio Vásquez Martínez, el vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, comandante general de la Armada dominicana, el general Luis García, comisionado ejecutivo de la transformación de la policía nacional.

Luis Felipe Cartagena Sánchez dijo que esta exposición forma parte de las actividades conmemorativas del 13 aniversario del fallecimiento de Alberto Ulloa, dibujante y escultor de imaginación desbordada y uno de los pintores dominicanos más productivos, exitosos y de mayor proyección a nivel nacional e internacional.

Afirmó que la exposición consta de aproximadamente 275 obras entre esculturas y pinturas, siendo la más amplia exposición del maestro Alberto Ulloa desde el año 1974 hasta el 2011 cuando falleció. Estará abierta al público hasta el jueves 7 de agosto en horario del MAM.

En ese sentido, agregó “para mí es un gran honor tener la oportunidad por primera vez en la historia, de más de 33 años adquiriendo y coleccionando específicamente arte dominicano, exponer una de mis colecciones en el Museo de Arte Moderno. Gracias a la Ministra de Cultura, Milagros Germán por poner todo su empeño desde el primer día que le comuniqué mi interés de presentar mi colección del maestro Alberto Ulloa. Su reacción inmediata fue: “Ulloa se merece el Museo de Arte Moderno”.

También, agradeció a la Dirección General de Museos y al Museo de Arte Moderno, a todas las personas e instituciones que de una manera u otra han apoyado con entusiasmo este proyecto.

“Espero disfruten este esfuerzo que hemos querido compartir con todo el público. Alberto Ulloa dejó un legado perdurable en el arte dominicano y latinoamericano, siendo una figura clave en la evolución de la neofiguración y un ejemplo para futuras generaciones de artistas”.

Luego de estas emotivas palabras, Shanell Cartagena Dopson hija del coleccionista leyó Memorias de una niña, resaltando sus vivencias.

Manifestó que Alberto Ulloa nos ha dejado el legado de la imaginación, de no dejar la niñez a un lado, de no dejar de ser curiosos, de no perder el sentido del humor y de sacar lo positivo de todo lo que traiga la vida.

Con emoción, yo leía cada palabra y, al mismo tiempo, me sentía inmersa en el mundo creativo de Alberto Ulloa. Así que puedo decir que, gracias a las obras del maestro, también aprendí el sentimiento de emoción, pero al mismo tiempo la importancia de tratar de plasmar y comunicar lo que vemos y lo que sentimos.

Durante los años, presencié cómo su obra se fue transformando, cómo él comenzó a jugar con colores más vibrantes y técnicas diferentes. Tuve el honor de escucharlo hablar de sus obras, de verlo crear, pero más allá de todo eso, tuve el honor de escucharlo hablar de la vida. Hoy en día, el gran maestro Alberto Ulloa es conocido como uno de los artistas más destacados de nuestro país, tanto nacional como internacionalmente, pero para mí, con sus obras y sus palabras, él fue un profesor de la vida.

No sé si hay suficientes palabras para describir el legado e impacto que ha dejado el maestro en mi vida, y mucho menos para mi papá. Siento tanto orgullo ver a mi papá hacer este sueño realidad. Más que un coleccionista, galerista, admirador de las artes plásticas, mi papá tiene un respeto profundo hacia el trabajo del gran maestro y quien fue su persona en vida. Qué honor poder presenciar la exposición individual de Luis Felipe Cartagena, mi padre, “Alberto Ulloa: Mi Colección”. Qué forma de celebrar el legado de uno de los más grandes de las artes plásticas dominicanas, Alberto Ulloa, finalizó Shanell Cartagena Dopson.

¿Cómo conoció al maestro Ulloa?

Luis Felipe Cartagena Sánchez agregó “Conocí al maestro Ulloa a principios de los años 90 y, a partir de ahí, lo visitaba en las diferentes casas donde residió, como la de la calle Paseo de los Médicos, en la Zona Universitaria; en su finca de la Avenida 6 de Noviembre; en los dos apartamentos que vivió en el sector de Renacimiento; en la Urbanización Costa Verde del kilómetro 12 de la Avenida Independencia, y por último en los Cacicazgos. El maestro era un personaje de trato exquisito y amable, que también amaba el arte culinario”.

Sus obras me atraían desde joven y tener la oportunidad de conocerlo y observar en su taller la destreza de su talento me convenció de que estaba ante uno de los grandes artistas nacionales y del mundo. Con el maestro, recuerdo muchas vivencias, pero les narraré una: lo llevé a conocer a la gerente de un banco del país, y ella le dijo que a su sobrina le gustaban sus pinturas. Inmediatamente, él dijo: Búsqueme un lápiz o lapicero para enviarle un presente. Ulloa puso el lapicero en una hoja en blanco y, sin levantar el pulso, realizó un dibujo de una forma excepcional, magistralmente hecho por un maestro, y luego envió el regalo a la niña admiradora. Ese era Ulloa, un personaje siempre desprendido de las cosas materiales.

El maestro fue muy versátil en sus quehaceres; además, fue un escritor de novelas, como lo demuestra una de ellas: “Al son del amor”.

En esta presentación de la exposición titulada “Alberto Ulloa: Mi colección”, Luis Felipe Cartagena se destacan pinturas, dibujos, pasteles, murales, esculturas en madera, bronce y piedras pintadas. Se presenta parte del legado que abarca desde el año 1974 hasta llegar de forma antológica al año 2011. Podemos observar la gran variedad y la maestría con la que el maestro Ulloa realizó cada una de estas piezas. Algunos de sus títulos son: Tiempo, El Músico, La nostalgia, Conjunto musical, Amor de ayer, Nosotros, Florecer, Fantasma, El carro negro, Campesino, Coche de ayer, Armadura, entre otros. Son una muestra de la gran capacidad de trabajo e intelectualidad de nuestro Alberto Ulloa.

Como coleccionista se siente altamente complacido con el talento mayúsculo que el artista entregó y plasmó en cada pieza que se exhibe. Así que, con la inauguración este jueves 4 de julio del año 2024, “como dominicano me siento orgulloso de nuestro más influyente del arte moderno y profesor de dibujo en el año 1977 de la prestigiosa Universidad Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España, alma mater de dos de los grandes del mundo: Salvador Dalí y Pablo Picasso”.

Otras palabras dedicadas al maestro Alberto Ulloa

Amigos, Luis Felipe Cartagena Sánchez en su discurso expresó que el maestro Alberto Ulloa fue una persona totalmente desprendida. En el transcurrir de los años tuve vivencias en su casa, taller y eventos nacionales e internacionales; me obsequió 10 obras de arte, que quiero compartir con ustedes, las cuales están visualizando en esta área: Campesino, El negro, Trucha, Dama en descanso, Toro, Interior y estos últimos cuatro muy especiales para mí Tiempo dormido una obra que le obsequió a mi hijo Luis Felipe Cartagena Núñez, no presente con nosotros en este mundo terrenal. Al caer la tarde, cuando celebrábamos el día de acción de gracias, el maestro apareció junto al crítico de arte Abil Peralta Agüero, con este bodegón tan hermoso, una flor pintada encima de la mesa y un reloj marcando el tiempo, dejándome así, este mensaje que entendí 10 años después, comprendiendo que mi niño era un ángel, que sólo tenía tiempo dormido en esta tierra, eso fue en el año 2010; Cacaroto el payaso obra con la que me sorprendió el día de mi cumpleaños, 24 de diciembre de 2010, apenas 9 meses y 8 días antes de su partida de este mundo, Trucha obra obsequiada posterior al término de la Feria Internacional de Arte, FIART 2010, organizada por el galerista y amigo Francisco Nader, y finalmente Paisaje una obra que en su dedicatoria se lee a Luis Felipe y su bella familia, recuerdo ese día, donde el maestro me la entregó aproximadamente 20 días antes de su intervención quirúrgica de corazón abierto. Estas 10 obras que me obsequió muestran de su desprendimiento y calidad humana, trataré que perduren en mi familia como un legado a la amistad de este gran titán del arte dominicano.

Perfil

Alberto Ulloa (1950-2011)

Nació el 1 de enero de 1950 en la Montaña de Jurutungo, Altamira, Puerto Plata. Desde niño, mostró un talento prodigioso para el dibujo. A los 15 años, en medio de la Revolución de Abril de 1965, se trasladó a Santo Domingo para continuar sus estudios. Fue discípulo de grandes maestros dominicanos como Guillo Pérez, Rosa Tavares, Domingo Liz, Cándido Bidó y Jaime Colson. Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1974 con perfectas calificaciones, lo que le permitió obtener la beca «Abelardo Rodríguez Urdaneta» para realizar un postgrado en España.

Alberto Ulloa fue un artista plástico multifacético e ícono del Arte Moderno Latinoamericano. Considerado uno de los maestros más influyentes de la República Dominicana, sus innovaciones y aportes técnicos en la neofiguración han dejado una escuela para nuevas generaciones de artistas.

En 1977, recibió el título de Profesor de Dibujo de la Real Academia de San Fernando de Madrid y continuó su especialización en Estudios Superiores de Pintura Mural en la Universidad Complutense de Madrid. En 1981, regresó a la República Dominicana con la misión de construir un patrimonio cultural para su país.

**Premios y distinciones**

– 1992: Premio Quinto Centenario, España

– 1979: Primer Premio de Pintura, XIV Bienal Nacional de Artes Visuales, RD

– 1978: Primer Premio Casa de España, RD

– 1978: Premio Adaja, Ávila, España

– 1975: Segundo Premio de Pintura, Colegio Hispanoamericano, Madrid

– 1975: Primer Premio Bienal Internacional de Arte de Marbella, España

– 1974: Primer Premio Escuela Nacional de Bellas Artes, RD

– 1974: Primer Premio de Pintura, Concurso Royal Bank of Canadá, RD

– 1974: Primer Premio «Radio Televisión Dominicana» a la Joven Pintura, RD

– 1974: Premio Minera Falconbridge Dominicana, RD

– 1973: Premio Escuela Nacional de Bellas Artes, RD

**Exposiciones Individuales Seleccionadas**

– 2022: Homenaje al Maestro Alberto Ulloa, Galería Shanell, Santo Domingo

– 2021: ArtForo, Colección Mario Martínez, Punta Cana

– 2016: Magia Memoria y Color, Centro Perelló, Baní

– 2013: Amor por los Animales, Galería Shanell, Santo Domingo

– 2011: Obras Inéditas, Galería Shanell

– 2008: Galería Jorge Ontiveros, Madrid

– 2002: Fantasía, Museo de las Casas Reales, Santo Domingo

– 2000: Tiempo de Florecer, Museo de las Américas, San Juan, Puerto Rico

– 1997: Fantasía. Sueños del Caribe, Wash Library Gallery at Seton Hall University, New Jersey

– 1996: La Maison de París, París, Francia

– 1988: Galería Principal de Altos de Chavón, La Romana, RD

– 1982: Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico

– 1979: Museo de Arte Moderno, Santo Domingo

– 1977: Museo de Arte Moderno, Santo Domingo

**Exposiciones Colectivas Seleccionadas**

– 2010: Los Derechos de la Mujer II, Palacio Nacional, RD

– 2005: Estampas Dominicanas: Imagen, Luz y Color del Caribe, Caracas, Venezuela

– 1994: Art Miami’94, Miami, Florida, USA

– 1993: Europ-Art 1993, Ginebra, Suiza

– 1981: 13ra. Exposición Internacional de la Pintura, Francia

– 1978: XXVIII Exposición, Sevilla, España

– 1976: Real Academia de San Fernando de Madrid, Madrid

– 1974: Museo del Hombre Dominicano, Santo Domingo