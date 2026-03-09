Indotel beneficia a 1,000 residentes de Santo Domingo Norte con la Canasta Digital Social 3.0

Fuente externa

Santo Domingo Norte. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), a través de su Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), realizó una de entrega del Programa Canasta Digital Social 3.0, en el municipio Santo Domingo Norte, beneficiando a 1,000 mujeres y hombres residentes en diferentes comunidades de esa demarcación, con el objetivo de dotarles de un programa uso adecuado de las nuevas tecnologías, un dispositivo móvil y subsidio internet móvil y llamadas por 24 meses, que les permitan mejorar social y económicamente.

Los beneficiarios de esta fase pertenecen a los sectores La Victoria, Sábana Perdida, Guaricanos, Villa Mella, Guanuma, Hacienda Estrella y Los Castillos, donde la institución implementará esta iniciativa para orientada a ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y fortalecer las competencias digitales de la población.

El acto, que se desarrolló en el Multiusos de Sabana Perdida, estuvo encabezado por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien destacó que la inclusión digital requiere no solo del acceso a dispositivos y conectividad, sino también el desarrollo de capacidades que permitan a la gente aprovechar las tecnologías de manera productiva y que sea el motor de transformación de sus vidas.

“El programa Canasta Digital Social representa una oportunidad para que los beneficiarios desarrollen nuevas capacidades, emprendan y alcancen mayor independencia económica mediante el uso de la tecnología”, afirmó Gómez Mazara, al destacar que esta iniciativa continuará expandiéndose en todo el país para hacer realidad el eslogan del Indotel: colocar la tecnología al servicio de la gente.

De su lado, La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, indicó la importancia de la llegada del programa, y valoró el impacto que tendrá la iniciativa en la reducción de la brecha digital y en la generación de nuevas oportunidades de formación, emprendimiento y acceso a internet para mil ciudadanos.

“Vamos a tener más de mil mujeres y hombres beneficiados con acceso a internet, dispositivo electrónico y capacitaciones que les abrirán las puertas a nuevas oportunidades para emprender, aprender y seguir creciendo”, enfatizó.

Asimismo, la joven emprendedora del municipio, Betty Peña, resaltó la importancia de la iniciativa y expresó que “cuando una persona recibe un dispositivo, recibe conectividad, capacitación y se le abre una puerta, una puerta a un universo que hoy está gobernando, que es lo digital, para estudiar mejor, para accese a las informaciones, para comunicarse con seguridad, para buscar oportunidades, para emprender y avanzar con mayor dignidad y en comunidades como la nuestra”.

El proyecto contempla un subsidio completo del servicio de conectividad móvil durante dos años, la entrega de teléfonos inteligentes Honor X5C de 128 GB, una tarjeta SIM activada con un plan mensual de 200 minutos y 20 GB de datos, además de material de alfabetización digital, bulto y una carta de bienvenida y compromiso. La activación del servicio se realizará de manera inmediata durante las jornadas presenciales de entrega.

Con esta jornada, Indotel y el FDT continúan ejecutando acciones destinadas a acercar la tecnología a comunidades con limitaciones estructurales de acceso, promoviendo la equidad digital y el desarrollo social a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Este programa tiene como meta fortalecer las competencias digitales básicas de al menos el 60 % de los participantes, fomentar el emprendimiento, el teletrabajo y facilitar el acceso a los servicios gubernamentales digitales, contribuyendo así a la equidad territorial, la inclusión social y el desarrollo sostenible de las comunidades más vulnerables del país.

Acompañaron en el acto a Gómez Mazara por parte del Indotel, el miembro del Consejo Directivo, Juan Taveras Hernández, el director de Gestión Humana, Juan Alberto Liranzo; la directora Administrativa, Mayra Cochón; la coordinadora del FDT, Giselle Dipp, entre otros colaboradores y directivos de la institución.

También participaron del evento el gerente senior de Negocios de Altice Dominicana, Gerardo Tejera; el vicepresidente B2B de la empresa, Mauricio Salazar; el director de la división de los bomberos del Ministerio de Interior y Policía, Eladio Rodríguez, entre otros invitados especiales.