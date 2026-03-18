Indotel honra memoria del periodista Orlando Martínez al develar tarja que nombra su edificio corporativo

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Santo Domingo. – Con motivo a la conmemoración del 51 aniversario del asesinato del periodista Orlando Martínez Howley, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) develó una tarja que designa con su nombre el edificio corporativo que alberga la sede central de la institución, como reconocimiento a su legado en defensa de la libertad de expresión y el periodismo crítico en República Dominicana.

La designación del nombre de la edificación fue establecida mediante el decreto presidencial 160-26, emitido por el presidente, Luis Abinader, el cual dispone que el inmueble donde opera el órgano regulador de las telecomunicaciones lleve el nombre del destacado periodista dominicano, acogiendo una propuesta hecha por el Consejo Directivo de la institución.

Durante el acto, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, resaltó que esta iniciativa constituye un homenaje permanente a la memoria y trayectoria de Martínez, quien se distinguió por su compromiso con la verdad, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia a través del ejercicio responsable del periodismo.

“Esta es una de las múltiples maneras de reivindicar la hoja de vida de un hombre comprometido con los valores democráticos. Su lucha y su muerte constituyen un referente fundamental, no solo en materia de periodismo, sino de compromiso con las mejores causas nacionales”, puntualizó Gómez Mazara.

Como parte de la actividad, también fue entregado un reconocimiento póstumo en honor al periodista, que fue recibido por su hermano Sergio Martínez, quien destacó la dedicación de su fenecido hermano al periodismo justo y digno, así como su rol como voz crítica en defensa de la libertad, el bienestar de la ciudadanía y los principios éticos y morales que sustentan la vida democrática y agradeció al al titular del Indotel dicha distinción.

“Momentos como estos hacen que el dolor se apacigüe un poco y quiero agradecerle a Guido de parte de mi familia este reconocimiento”, precisó.

El edificio corporativo de la institución, ahora denominado edificio Orlando Martínez, está ubicado en la avenida 27 de Febrero núm. 323, entre las avenidas Winston Churchill y Fernando A. Defilló, en el Distrito Nacional, desde donde la institución desarrolla sus funciones de regulación, supervisión y promoción del desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

En el marco de esta conmemoración, en el Centro Indotel se realizó la inauguración de la exposición La prensa de los 12 años, con la participación de destacados miembros de la prensa, entre ellos Nuria Piera y Huchi Lora, en un espacio de memoria, reflexión y reconocimiento al periodismo comprometido con la verdad y la libertad de expresión.

La exposición La prensa de los 12 años aportó una dimensión humana y reflexiva a esta conmemoración, al rescatar la memoria de una etapa en la que ejercer el periodismo implicaba valentía, convicción y un firme compromiso con la verdad. A través de este espacio, el Centro Indotel propicia no solo el recuerdo de un período decisivo de la historia nacional, sino también una reflexión colectiva sobre el valor de la libertad de expresión y el deber de preservar ese legado para las presentes y futuras generaciones.

En la actividad también participaron los miembros del Consejo Directivo, Fausto Rosario Adames, Juan Taveras Hernández, así como la directora ejecutiva del Indotel, Julissa Cruz, entre otros colaboradores de la institución. Además estuvieron presentes Carmen Mazara, Enrique García Frómeta, hijo del periodista asesinado durante los 12 años de Balaguer Gregorio García Castro (Goyito) e invitados especiales y personalidades del mundo de la prensa.

Entre los asistentes figuraron estudiantes del Politécnico Fray Balbino Pineda Gálvez, cuya presencia aportó un significado especial a la jornada, al integrar a las nuevas generaciones en este ejercicio de memoria histórica y reconocimiento al valor del periodismo comprometido con la verdad y la libertad de expresión.

Acerca de Orlando Martínez

Orlando Martínez Howley fue un influyente periodista dominicano que, a través de sus artículos y análisis, denunció abusos de poder y defendió las libertades públicas. Su asesinato, ocurrido el 17 de marzo de 1975 durante el período gobierno de Joaquín Balaguer, conocido como los 12 años, es considerado uno de los hechos más emblemáticos en la lucha por la libertad de prensa en el país.