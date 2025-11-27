Indotel y Ericsson lanzan programa de becas digitales para integrantes del sector público

Fuente externa

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció, en alianza con la plataforma Ericsson Educate, la puesta en marcha del programa “Conectividad Transformadora para los responsables de Políticas Públicas”, que facilitará 100 becas a funcionarios, asesores, reguladores y personal técnico involucrado en el diseño e implementación de políticas de conectividad digital y ciberseguridad.

El programa responde a la creciente necesidad de impulsar estrategias que permitan reducir la brecha digital y promover un acceso equitativo a tecnologías avanzadas como 5G y 6G, fundamentales para el progreso social, económico y la sostenibilidad ambiental. La formación se impartirá combinando recursos teóricos, casos prácticos, ejercicios aplicados y herramientas de análisis.

El acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien resaltó la importancia de esta colaboración para fortalecer el esquema de ciberseguridad e impulsar la transformación digital en el Gobierno.

“Nosotros, en el Indotel, asumimos con sentido de gratitud la colaboración, el respaldo de Ericsson, en un momento donde la mención de ciberseguridad habrá de jugar un papel importantísimo para todos nosotros, porque si apelamos a los componentes estadísticos, los países como los nuestros están sometidos al riesgo de un ataque cada 37 segundos.

Y agregó que “eso va a obligar a construir una cultura en las instituciones del Estado para generar formación, conocimiento, adiestramiento del personal y garantizar que países como los nuestros estén, desde el punto de vista de la ciberseguridad, efectivamente protegidos”.

Asimismo, el funcionario enfatizó que es evidente que una herramienta fundamental como la tecnológica tiene que además de ser efectiva, también garantice un uso correcto.

De su lado, Sean Crayn, presidente de Ericsson para Latinoamérica Norte y el Caribe, aseguró que esta alianza es fundamental para ayudar a crear políticas y programas que construyan un futuro más conectado para todos.

“En este recorrido digital, estoy muy orgulloso de unirme al Indotel para ir avanzando en las políticas y los programas que van a darle forma a un futuro mejor conectado, más inclusivo y seguro”, puntualizó.

La propuesta formativa presenta un marco metodológico que integra fundamentos teóricos, microaprendizajes, estudios de caso comparativos y simulaciones orientadas a la comprensión del impacto de la conectividad en distintos sectores.

Además, incorpora materiales accesibles, retroalimentación inmediata, intentos ilimitados en las evaluaciones, diseñado para explicar conceptos técnicos a participantes sin formación especializada.

Al completar los módulos y aprobar las evaluaciones, los participantes recibirán una credencial digital emitida a través de la plataforma Credly, válida para certificar las competencias adquiridas en conectividad transformadora y fortalecer su perfil profesional.

La duración del curso, que iniciará en 2026, oscila entre 3 horas y 15 minutos y 5 horas y 15 minutos, dependiendo del ritmo de estudio y la participación en actividades opcionales como la redacción de informes de políticas.

En la actividad acompañaron a Gómez Mazara los miembros del Consejo Directivo, Juan Taveras Hernández, Fausto Rosario Adames y Alexis Cruz, así como la directora ejecutiva de la institución, Julissa Cruz.

Por parte Ericsson también estuvieron presentes Elizabeth Peña, vicepresidente de Relaciones con gobiernos para América Latina y el Caribe; Beatriz Martínez Candano, directora de Seguridad del Cliente Iberia y Latinoamérica Norte; Pamela Itzel Araico, gerente de Sustentabilidad y Responsabilidad Cooperativa para América Latina.