SANTO DOMINGO.– Los representativos de Moca, San Francisco de Macorís, Distrito Nacional y Valverde buscarán este fin de semana su clasificación a la Gran Final de la segunda edición del Torneo Nacional de Béisbol Escolar 2025 (categoría 10-12 años), evento organizado por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) en coordinación con la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) y Major League Baseball (MLB).

La ronda semifinal se jugará este sábado 6 de septiembre en el estadio de béisbol del Club del Banco de Reservas, en la avenida Gregorio Luperón, a partir de las 8:30 de la mañana. En el primer cruce, Moca (Regional 06) enfrentará a Valverde (Regional 09), mientras que San Francisco de Macorís (Regional 07) se medirá al Distrito Nacional (Regional 15).

Los equipos derrotados disputarán la medalla de bronce el mismo sábado, a las 3:00 de la tarde. En tanto, los ganadores definirán el campeonato en la gran final programada para el domingo 7, a las 9:00 de la mañana.

Álvaro Samboy, director técnico del torneo, informó que al concluir el partido final se realizará la ceremonia de premiación, prevista para las 11:30 de la mañana.

El certamen cuenta con la participación de equipos de las 32 provincias del país y forma parte del calendario de actividades escolares que desarrolla el INEFI. En la primera edición, el conjunto del Distrito Nacional se coronó campeón tras vencer en la final a Santiago de los Caballeros.