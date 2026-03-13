Fuente Externa

SANTO DOMINGO, R.D.– Con el propósito de fortalecer la formación continua de técnicos y docentes de educación física, la Dirección Docente del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) realizó el Taller de Actualización en el Área de Atletismo, los días 11 y 12 del presente mes, en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La jornada formativa estuvo encabezada por el director docente del INEFI, Orlando Taveras, y contó con la participación de 100 técnicos pertenecientes a las regionales educativas 10 y 15.

Durante el taller, especialistas abordaron diversos temas. Pedro Ynoa trató el tema de las carreras; José Lara desarrolló el módulo de saltos; y Sandino Adames impartió el contenido relativo a los lanzamientos. Además de la fundamentación teórica, los facilitadores realizaron sesiones prácticas con los participantes en el recinto Eugenio María de Hostos, fortaleciendo así el aprendizaje aplicado.

Orlando Taveras destacó que, desde la Dirección Docente y con el respaldo del director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, se impulsa un nuevo enfoque de capacitación, basado en la actualización permanente y la implementación de metodologías activas e innovadoras en la enseñanza de la educación física.

“Estos talleres forman parte de un proyecto sostenible, que responde a una necesidad real del sistema educativo en el área de educación física”, expresó Taveras durante la jornada de cierre con los docentes de la regional 10.

En la actividad también estuvieron presentes el director de la Escuela de Educación Física y Ciencias del Deporte, Confesor Lapaix, así como los técnicos José J. Troncoso y Sandino Adames.