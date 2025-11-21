Fuente Externa

LA ROMANA, R.D. – El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) fortaleció este viernes el deporte escolar en esta provincia mediante una amplia jornada que incluyó el remozamiento de canchas y la entrega de utilería deportiva a diversos centros educativos. Las acciones, realizadas en el Politécnico de Arte Fernando Ureña Rib, en el sector Quisqueya, forman parte del compromiso institucional de mejorar las condiciones en que miles de estudiantes practican educación física en todo el país.

La actividad, encabezada por el director ejecutivo del INEFI, Lic. Alberto Rodríguez, contó con la participación de autoridades provinciales, personal docente y estudiantes que también disfrutaron de dinámicas de los programas especiales Atletas con INEFI y Recreándome con INEFI, iniciativas orientadas a promover hábitos saludables, disciplina y participación en la comunidad educativa.

En su intervención central, el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, subrayó que la institución trabaja para garantizar que los estudiantes del sistema educativo público cuenten con instalaciones deportivas dignas y utilería adecuada para su práctica. “Estas acciones forman parte de nuestro compromiso con la educación física y el bienestar estudiantil. El deporte es una herramienta esencial para formar mejores ciudadanos, promover valores y fortalecer la convivencia escolar”, afirmó.

Durante la jornada, Rodríguez sostuvo una reunión con los maestros de la regional educativa 05-03 para conversar sobre diferentes temas relacionados con la educación física y el deporte escolar. En ese encuentro los maestros solicitaron la construcción de un polideportivo techado para la regional.

Los centros educativos beneficiados durante esta jornada fueron el Centro de Artes Fernando Ureña Rib, Liceo Osiris Osorio y el Centro Educativo Profesor Nery Cueto, que recibieron trabajos de remozamiento, mientras que otros planteles —entre ellos el Liceo Salomé Ureña II y el Liceo Tzu Chi Dr. José Francisco Peña Gómez— fueron impactados con la entrega de implementos deportivos. INEFI informó además que el remozamiento previsto para el Liceo Salomé Ureña II fue transferido temporalmente al Centro Nery Cueto debido a la construcción de un techado en el primero.

La actividad contó con la presencia del alcalde Eduardo Kery Metivier, Arturo Morales, director del departamento de actividades deportivas del Central Romana, y diversas autoridades educativas. Además, ex jugadores de baloncesto de La Romana, Andy Williams y Alexis Montás.Por igual, los atletas del programa Atletas con INEFI, Gina Mambrú, Eva Brito, Napoleón Calzado, Yamilet Peña y Blanca Iris Alejo, impartieron las charlas y clínicas a los estudiantes presentes.

Durante el evento, el estudiante Elidio Estefano Matiren expresó palabras de agradecimiento en representación de los alumnos, resaltando la importancia de contar con infraestructuras adecuadas y herramientas deportivas que contribuyen a su formación integral.

Con esta jornada, INEFI reafirma su misión de impulsar el deporte escolar en todo el territorio nacional, garantizando entornos adecuados y recursos esenciales para el desarrollo físico, mental y social de los estudiantes.