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TAMAYO, Bahoruco. – Lo que durante más de 15 años fueron promesas incumplidas, hoy es una realidad tangible para la juventud de Bahoruco. Bajo la gestión de Alberto Rodríguez Mella, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) saldó una deuda histórica con la comunidad educativa de Tamayo al entregar cuatro canchas polideportivas totalmente remozadas y un importante lote de utilería deportiva.

El fin de una sequía institucional

Durante más de una década y media, el Centro Educativo Lidia María Beltré Reyes Montserrat y otros planteles de la zona clamaban por espacios dignos para la práctica deportiva.

Al hacer entrega formal de las instalaciones, Alberto Rodríguez reafirmó que su administración no se detendrá hasta garantizar que cada estudiante dominicano cuente con las herramientas necesarias para su desarrollo integral.

“No estamos entregando solo pintura y tableros; estamos entregando disciplina, salud y un futuro con propósito para nuestros jóvenes”, enfatizó Rodríguez Mella durante el acto.

La intervención del INEFI no se ha limitado a un solo centro. El compromiso de la institución con la provincia Bahoruco se consolidó con la habilitación de espacios y la entrega de recursos en la Escuela José Gabriel García (nivel primario), Escuela José Gabriel García (nivel secundario) y el Liceo César Nicolás Pensón.

“Nuestra misión es clara: equipar las escuelas para que el deporte sea el motor del cambio social”, resaltó el director del INEFI. Para el funcionario, fomentar valores como la cooperación y el respeto es vital para el crecimiento personal y colectivo de la juventud dominicana, en consonancia con las políticas de fortalecimiento educativo impulsadas por el presidente Luis Abinader y el Gobierno central.

Además, se desarrollaron los programas Recreándome y Atletas con INEFI, en los que los estudiantes participaron en dinámicas recreativas que fomentan valores como el trabajo en equipo, y recibieron clínicas en diversas disciplinas deportivas.

Gratitud y esperanza

La directora del centro anfitrión, Florida Mateo, calificó la entrega como un hito para la región, al asegurar que tanto docentes como estudiantes sacarán el máximo provecho de este renacer deportivo.

De su lado, la estudiante Roselys Pineda, en representación de sus compañeros, agradeció que finalmente se escuchara el clamor de una generación que soñaba con jugar y aprender en condiciones óptimas.

A la actividad asistieron también la gobernadora provincial, María Esther Díaz y la directora del Centro Educativo Minerva Mirabal Reyes, Mayra Pineda Feliz; el director del Distrito Educativo 18-02, Algenis Rodríguez, Olfanny Méndez, diputada por la provincia de Bahoruco.

Con esta entrega en Tamayo, el INEFI reafirma su compromiso de seguir llevando soluciones concretas a las comunidades educativas del país, fortaleciendo la infraestructura deportiva escolar y creando espacios que impulsen el talento, la disciplina y los valores en cada estudiante, como parte de una visión integral de desarrollo para la juventud dominicana.