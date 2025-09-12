INEFI transforma el histórico Club Juan Antonio Alix en Santiago

Fuente Externa

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D. – El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) informó hoy que remozó por completo el emblemático Club Juan Antonio Alix, de la Escuela Venezuela, ubicada en el sector El Congo, de la “Ciudad Corazón”.

El renovado centro deportivo, que por más de seis décadas ha sido un pilar en la formación física y recreativa de miles de estudiantes y jóvenes atletas, presenta ahora una infraestructura moderna y funcional.

Entre los trabajos realizados por el INEFI se destacan la instalación de un nuevo tabloncillo, techado completo, acondicionamiento de canchas, colocación de asientos, y la renovación integral de la fachada y la edificación.El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, al encabezar el acto de entrega, calificó la obra como “un antes y un después para el deporte escolar en la ciudad corazón”.

Rodríguez Mella reafirmó, además, el compromiso de la institución con la mejora continua de los espacios destinados a la educación física en todo el país.

“El Club Juan Antonio Alix no solo es un centro deportivo; es un símbolo de historia, esfuerzo y comunidad. Con esta transformación, garantizamos un entorno digno, seguro y motivador para nuestros estudiantes y entrenadores”, apostilló.