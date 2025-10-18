INEFI y Federación de Ajedrez imparten curso internacional de Instructor de Ajedrez Escolar en Punta Cana.

Fuente externa

Punta Cana, El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y la Federación Dominicana de Ajedrez, impartieron un curso Internacional de Instructor de Ajedrez Escolar con el objetivo de elevar las capacidades y el estatus profesional de los maestros de Deportes y Educación Física, para optar por el título de FIDE School Instructor, coordinado por confederación de Ajedrez de América CCA, la Federación Internacional de Ajedrez FIDE y la Asociación de ajedrez de La Altagracia Higuey.

Este curso es la segunda versión en español impartido de manera presencial, realizado del 14 al 16 de octubre, tuvo como conferencista a Francisco J. Cruz Arce, quien es el actual vicepresidente de la Confederación de Ajedrez para América (CCA) y director de la Comisión de Educación del continente, con este paso los maestros, lograrán generar una acreditación académica de mayor nivel, especializado en ajedrez escolar dentro de su carrera profesional.

El gran encuentro pedagógico se realizó en el Centro Educativo en Artes Gerardo Jansen provincia La Altagracia, coordinado por el presidente de la Asociación de Ajedrez de Higüey Porfirio Valoy y cuenta con el respaldo de Alberto Rodríguez Mella director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) el Entrenador de INEFI, Lic. Braulio Ramírez será el supervisor general del curso.

Francisco J. Cruz Arce es el vicepresidente de la Confederación de Ajedrez para América (CCA) y director de la Comisión de Educación del continente. Además, miembro de la Comisión para la Mujer de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Fue presidente de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico (FAPR) del 2018 – 2022. Cuenta con un Bachillerato en Artes y Matemáticas, y más de 15 años de experiencia en la enseñanza del ajedrez con un enfoque tanto competitivo, como educativo, recreativo y terapéutico.

Durante su presidencia en la FAPR, logró establecer un plan piloto para integrar el ajedrez en las escuelas públicas del país. También logró la aprobación de un Proyecto de Ley del gobierno de Puerto Rico donde se otorga un presupuesto de 100 mil dólares anuales, para iniciativas relacionadas con el ajedrez en el país.

Recientemente, durante la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Budapest, Hungría 2024, fue reconocido por la FIDE por sus aportaciones en pro de la mujer en el ajedrez. En particular por su iniciativa Chess-Mom, un Proyecto que busca ayudar a las jugadoras profesionales que recién se convierten en madres, para regresar a su carrera ajedrecística lo más pronto posible durante la maternidad.

Francisco J Cruz Arce es Árbitro Nacional de Ajedrez e Instructor FIDE. En el Ajedrez Educativo es Instructor Escolar Leader reconocido por la FIDE, y el único conferenciante certificado por la Comisión de Educación de la FIDE en el Continente Americano en español (Lecturer).