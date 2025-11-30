Inespre da inicio en Los Frailes al programa Grandes Ferias de Productores, como parte de la Brisita Navideña

Fuente externa

Santo Domingo, República Dominicana. El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) dio inicio este sábado al programa “Grandes Ferias Agropecuarias”, que forma parte del proyecto La Brisita Navideña, ejecutado por la Presidencia de la República a través de distintas instituciones.

El programa de venta de alimentos a bajos precios se lleva a cabo hasta este domingo 30 de noviembre en el Play San Bartolo, donde el organismo pondrá a disposición de la población una amplia variedad de productos sin costo de intermediación.

La apertura de la Feria Agropecuaria de Los Frailes, que estará abierta al público de nueve de la mañana a seis de la tarde, estuvo encabezada por el director de la entidad, David Herrera Díaz, quien informó que este programa, motivado por las festividades navideñas, se desarrollará en nueve localidades.

“Este es un proyecto que llega a la población como parte de la Brisita Navideña que ejecuta el Gobierno de nuestro presidente Luis Abinader, quien nos ha instruido a llevar alimentos a bajos precios a cada rincón del país”, apuntó el funcionario.

Detalló que, conjuntamente con las nueve Grandes Ferias Agropecuarias, se realizaron 11 Rutas Alimentarias, mediante las cuales se busca acercar aún más los productos a los consumidores.

El director del Inespre agregó que también ejecutarán un programa de ahorro en supermercados aliados, con la venta de combos especiales.

Explicó que las Grandes Ferias Agropecuarias se realizarán el 29 y 30 de noviembre en el Play San Bartolo, Santo Domingo Este, el 3 y 4 de diciembre en la Feria Agropecuaria de Higüey, 6 y 7 de diciembre en el Play Temístocles Metz de San Cristóbal, el 10 y 11 de diciembre en la Gerencia del Inespre en Santiago, 13 y 14 de diciembre en el Parque Central de Guayubín, Montecristi y el 16 y 17 de diciembre en el complejo deportivo La Sabanita de Azua.

Sostuvo además que los días 19 al 21 de diciembre el proyecto llegará a la Ciudad Ganadera de Santo Domingo, el 22 y 23 de diciembre en la Feria Agropecuaria de San Juan y el 27 y 28 en Villa Altagracia.

Precisó, además, que la Ruta Alimentaria inició el 14 y 15 de noviembre recorriendo distintos puntos de Puerto Plata; el 20 de noviembre impactó a moradores de La Vega; los días 21 y 22 en la provincia La Altagracia; el 23 en El Seibo; el 26 en el Gran Santo Domingo; y el 27 en Santo Domingo Este.

Enfatizó que el programa continuará el 2 de diciembre en Sabana Perdida; el 3 en el municipio La Victoria; el 9 de diciembre en Mendoza; el 10 en Villa Duarte; y el 11 en El Almirante.

David Herrera Díaz indicó que en las Grandes Ferias Agropecuarias se venderán piernas de cerdo, pollos enteros de aproximadamente cuatro libras, arroz selecto tipo B, cartones de 30 huevos, aceite, cebolla, ajo, habichuelas, azúcar, espaguetis, una amplia variedad de víveres y otros productos de la canasta básica.

Herrera Díaz invitó a la población a aprovechar las ofertas que pondrán a su disposición durante esos proyectos y los programas de mercados de productores que se realizan miércoles y sábado a través de las bodegas móviles.

En la inauguración estuvieron presentes, Juan José Rojas, diputado circunscripción número 3; Yeimi Núñez, regidora por Santo Domingo Este, Verolyn de La Cruz Fragoso, directora de Recursos Humanos del Inespre; Héctor Marte, director Administrativo y Financiero; Aníbal Rosario, director de Programas; Camilo Salas, coordinador de Santo Domingo Este,; José Ozuna, presidente del Club Unión y Paz y Martin Ventura, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos del sector Los Frailes.

La feria del contó con el respaldo de las empresas La Famosa, Casa Embutidora Diroché, Embutidos del Carmen, Embutidos De La Cruz, Productos Mamá, Vegetales José Luis Lora, Verdureros de Pueblo Viejo de Azua, Ozu Plus Cosméticos, Vivero Joel Orquídeas, Vivero, Ksyaleya, Productores de Yuca de Palenque en San Cristóbal, Productos Embutidos Nueva Era, Carnes y Embutidos Lugo y Helados Arkays.

Para enterarse de todas las programaciones acceder a las redes sociales @InespreRD.