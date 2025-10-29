Fuente Externa

Santo Domingo. –Como parte de la campaña de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), auspició la conferencia “Voces Contra el Cáncer de Mama: conocimiento y detención», a cargo de la doctora Kirssy Balbuena.

La institución, a través de la Dirección de Gestión Humana, busca crear conciencia en los colaboradores, facilitadores y participantes, sobre esta enfermedad, que se ha constituido en la segunda causa de muerte en la República Dominicana y la principal causa de muerte de mujeres en todo el mundo.

La subdirectora general del INFOTEP, Maira Morla, destacó el compromiso de la institución con el bienestar integral de las personas, señalando que la formación también debe acompañarse de valores humanos, salud y conciencia preventiva.

“El cáncer de mama le puede pasar a cualquiera en cualquier momento, y es por esto que, desde nuestra misión institucional de formar capital humano para el trabajo productivo, hemos considerados conveniente asumir la responsabilidad de capacitar a nuestros servidores, participantes y toda la población que sigue al INFOTEP a través de las redes sociales, para la prevención y diagnóstico a tiempo”, expresó Morla.

De su lado, la directora de Gestión Humana del INFOTEP, Margarita Aquino, destacó que además de su rol formador, la institución, también es una comunidad que impulsa el desarrollo humano, que promueve el bienestar y que valora el rol fundamental de la mujer como pilar en la familia, el trabajo y en la sociedad.

“Actualmente en nuestra institución colaboradoras de mucho valor están atravesando esa enfermedad, ellas cuentan con el respaldo absoluto de nuestro director general, profesor Rafael Santos Badía; no están solas, disponen de la solidaridad incondicional de esta gran familia que es el INFOTEP” expresó Aquino.

Durante la conferencia, la doctora Kirssy Balbuena destacó la importancia de la detección temprana, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual, según dijo, sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.

También llamó la atención de los participantes sobre los factores de riesgos y los síntomas más comunes y los más avanzados, el diagnóstico y la detección oportuna.

“En la última década se ha incrementado la presencia de este cáncer en féminas por debajo de los 45 años. Este dato debe llamar la atención sobre la necesidad de iniciar la autoexploración y practicarse los estudios desde edades más tempranas” expresó.

La especialista resaltó que este tipo de cáncer se puede presentar tanto en las mujeres como en los hombres, aunque el cáncer de mama masculino es muy poco frecuente.

Balbuena inició su conferencia contando historias de mujeres que, gracias a la detención temprana de la enfermedad, hoy por hoy pueden ser voces activas en la lucha por la concienciación y el diagnóstico a tiempo.

Esta jornada forma parte de las actividades conmemorativas del 45 aniversario del INFOTEP, ocasión en la que la institución reafirma su compromiso con la formación integral y el bienestar de las personas.

Sobre la conferencista

Kirssy Balbuena es médico gineco-obstetra, egresada de la Universidad Católica Nordestana, con un post grado en Gineco-Obstetricia de la Universidad Central del Este, una maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), egresada y también facilitadora del INFOTEP de Procesos de Enseñanza y Aprendizaje y con vasta experiencia en el sector salud.