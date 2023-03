Inicia este lunes 13 de marzo la sexta jornada del Clásico Mundial del Béisbol

Por. León Felipe Rodríguez/Ciudad Oriental

Santo Domingo,RD.– La sexta jornada de competencia del Clásico Mundial de Béisbol inicia este lunes con resultados positivos y negativos para los equipos que participan en el certamen incluidos en los diferentes grupos.

Hasta este lunes 13 de marzo, en el Grupo A, los equipos de Cuba, Italia, Países Bajos, Panamá y Chinese Taipei, están empatados en el standing con dos victorias y dos derrotas.

En la ventana B, ya están clasificados para cuartos de final, Japón con 4-0, Australia con 3-1, mientras que la República de Corea del Sur cuenta con 1-2, República Checa 1-3 y República Popular China 0-3, y un partido pendiente este lunes 13 de marzo entre este último conjunto y Corea del Sur.

En la llave C, hasta este día, los resultados son los siguientes:

Colombia 5-México 4 anotaciones

Estados Unidos 6- Gran Bretaña 2 rayitas

Canadá 18- Gran Bretaña 8 vueltas

México 11- Estados Unidos 5 carreras.

En este grupo las posiciones son las siguientes hasta este lunes 13 de marzo:

Canadá y Colombia 1-0

Estados Unidos y México 1-1

Gran Bretaña 0-2.

En el Grupo C, jugarán este 13 de marzo, Colombia Vs Gran Bretaña al mediodía y Canadá Vs Estados Unidos a las 7:00Pm.

En la División D, A la fecha domina Venezuela con 2-0, tras vencer a República 5 vueltas por 1 y a Puerto Rico 9 carreras por 6 y en otro resultado, Israel derrotó 3 rayitas por 1 a Nicaragua.

En este grupo el puntero es Venezuela con 2-0, Israel 1-0, Puerto Rico 1-1, República Dominicana 0-1 y Nicaragua 0-2.

Este lunes se medirán República Dominicana Vs Nicaragua a las 12:00 mientras que Israel enfrentará a Puerto Rico a las 7:00Pm.