Interior y Policía amplía desde hoy horario expendio de bebidas alcohólicas

Santo Domingo. – El Ministerio de Interior y Policía extendió desde hoy y hasta el 8 de enero el horario de expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio de domingo a jueves hasta las 3:00 a.m. y viernes y sábado hasta las 4: 00 a.m. Los días 24 y 31 no hay restricciones.

La resolución 009-2022 consigna que la flexibilización con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad y de fin de año también contiene un llamado a la mesura y una exhortación a departir en familia, en comunidad con armonía, a recordar que el espíritu de estas fechas es la unión.

La medida advierte que su violación daría lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento y a la cancelación de la licencia o permiso para operar, sin perjuicio de otras sanciones legales.

Indica que la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), con apoyo de la policía Nacional velará por el cumplimiento de la disposición y promoverá las acciones pertinentes de acuerdo con las leyes.

El Ministerio de Interior confía en la sensatez y la madurez de la población, de la que espera disfrute con comedimiento de estas festividades y tenga a la familia como núcleo en sus festejos para recibir el 2023 con júbilo y tomar las previsiones necesarias para que su entorno sea más seguro.