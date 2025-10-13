Interrumpen el discurso de Trump en el Parlamento israelí y así reacciona

RT

Dos integrantes de la Knéset, el Parlamento israelí, interrumpieron el discurso de Donald Trump este lunes y fueron expulsados de la sala por los servicios de seguridad.

Mientras el presidente estadounidense pronunciaba su discurso, dedicado a sus esfuerzos de poner fin a la guerra entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza, los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif levantaron un cartel con la palabra «Genocidio», tras lo cual fueron escoltados fuera de la sala.

En el video del incidente se puede ver la reacción del mandatario estadounidense a la interrupción. Trump permaneció de pie con calma y esperó a que los parlamentarios fueran escoltados fuera de la sala, tras lo cual dijo: «Eso fue eficaz».

El 10 de octubre, entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás en el marco de la primera fase del plan de paz propuesto por Donald Trump.

A partir de ese momento, comenzó la cuenta regresiva de las 72 horas otorgadas a Hamás para liberar al resto de

los rehenes que quedan con vida en Gaza, así como entregar los cuerpos de los fallecidos que sea capaz de recuperar en ese plazo.

Este 13 de octubre, Hamás liberó a los rehenes. El primer grupo incluyó a siete personas y el segundo, a 13.