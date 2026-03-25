Irán afirma que atacó el portaviones Abraham Lincoln

RT.-Misiles de crucero costa-mar de las fuerzas iraníes impactaron el miércoles contra el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, informa la agencia Fars.

Según la Oficina de relaciones públicas del Ejército, el buque fue alcanzado. Asimismo, el medio compartió imágenes que mostrarían el ataque.

Según informó Mehr, los misiles Qadir de la Armada iraní apuntaron contra el grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln y lo obligaron a modificar su posición.

«La Fuerza Naval del Ejército de la República Islámica de Irán, con voluntad firme y la soberanía marítima absoluta de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico, así como con el control inteligente del estrecho de Ormuz y la supervisión firme del tránsito de flotas militares y hostiles al norte del paralelo 10, no se detendrá hasta vengar la sangre de nuestros queridos mártires», declaró el almirante Shahram Irani, comandante de la Fuerza Naval.

Además, el alto mando honró la memoria de los marinos fallecidos del destructor Dena, atacado por un submarino estadounidense el pasado 4 de marzo. «Como el monte Dena, permanecemos firmes por el orgullo y la grandeza de Irán y de los iraníes, para ser la esperanza de los oprimidos y la espina en el ojo de los enemigos», dijo.

«El comportamiento y los movimientos del grupo naval hostil Abraham Lincoln están siendo vigilados constantemente por la Fuerza Naval del Ejército de la República Islámica de Irán, y tan pronto como el grupo naval hostil entre en el alcance de los sistemas de misiles, será objeto de los ataques demoledores de la Fuerza Naval del Ejército», añadió.

Agresión a Irak

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.