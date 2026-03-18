Irán confirma el fallecimiento del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani

RT.-Las autoridades de Irán han confirmado la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. «Un siervo de Dios se ha reunido con su Señor como mártir», reza el mensaje publicado en su canal de Telegram.

Asimismo, la agencia Mehr difundió una imagen en la que aparecen Larijani, su hijo y su jefe de seguridad, confirmando que todos ellos son mártires.

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La prensa iraní informa que el alto funcionario, junto a su hijo, uno de sus adjuntos y un grupo de escoltas, fueron blanco de un ataque con aviones de combate estadounidenses e israelíes en su lugar de trabajo. Los cuerpos de los mártires Ali Larijani, Gholamreza Soleimani y los caídos del destructor Dena serán despedidos el 18 de marzo en una ceremonia fúnebre conjunta en Teherán.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní falleció en un ataque perpetrado por las fuerzas israelíes, según anunció este martes el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

Larijani era considerado uno de los objetivos prioritarios para Estados Unidos, que lo había incluido en su lista de «líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y las ramas que la componen». De hecho, el pasado viernes, Washington ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que condujera a su captura.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.