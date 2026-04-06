Irán expulsa buque de guerra estadounidense con más de 5.000 efectivos a bordo

La Guardia Revolucionaria reiteró que el tránsito por el Estrecho de Ormuz permanece bajo vigilancia directa, advirtiendo que cualquier movimiento hostil será respondido.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que su fuerza naval obligó a retirarse a un buque anfibio estadounidense con más de 5.000 efectivos, en una nueva fase de la escalada militar en el Golfo. Según el comunicado, la embarcación identificada como el USS Tripoli (LHA-7) fue objeto de ataques relámpago y posteriormente se retiró hacia el sur del océano Índico. Informó teleSUR

El incidente fue presentado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como parte de la 98.ª oleada de la operación “Promesa Veraz 4”, que Teherán mantiene en respuesta a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos. La operación incluyó, según la versión iraní, acciones combinadas contra infraestructuras militares, logísticas e industriales vinculadas a ambos países.

En la misma fase, la Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado un misil de crucero contra un buque portacontenedores “perteneciente al régimen sionista”, provocando un incendio a bordo. También sostuvo que misiles balísticos y drones impactaron objetivos en Tel Aviv, Haifa, Beerseba y Petaj Tikva, además de instalaciones militares regionales.

Irán envía su propuesta para poner fin a la guerra que rechaza un alto el fuego El comunicado añade que drones iraníes habrían alcanzado un centro conjunto de producción de drones vinculado a Emiratos Árabes Unidos e Israel, así como aeronaves estacionadas en la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, utilizada como punto logístico para fuerzas estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria reiteró que el tránsito por el Estrecho de Ormuz permanece bajo vigilancia directa, advirtiendo que cualquier movimiento hostil será respondido. Teherán sostiene que el paso marítimo solo está restringido para buques de países considerados enemigos, mientras permite el tránsito a naciones que negocian con Irán.

Entre los países que habrían podido cruzar el estrecho tras coordinaciones con Teherán se mencionan India, Pakistán, Türkiye, China y Rusia. Paralelamente, el parlamento iraní evalúa imponer tarifas de tránsito, lo que consolidaría el uso del paso como herramienta de presión geopolítica.

El episodio ocurre mientras Washington estudia formar una coalición naval para escoltar buques en la zona, iniciativa que, según reportes, no ha logrado respaldo pleno de aliados occidentales, en un contexto donde el Golfo Pérsico se mantiene como uno de los puntos más volátiles del conflicto.