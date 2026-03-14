Irán insta a la población de EAU a que evacúe puertos y escondites de EE.UU.

RT.-El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya ha pedido a la población de Emiratos Árabes Unidos que evacúe zonas cercanas a puertos, muelles y emplazamientos con presencia militar estadounidense, ya que esos puntos serían el origen de los ataques a Irán.

En un aviso urgente, las fuerzas iraníes alertaron específicamente a los residentes y trabajadores de los puertos de Jebel Ali, Khalifa y Fujairah que se consideran objetivos legítimos debido a la presencia y ocultamiento de tropas estadounidenses en instalaciones civiles.

El mensaje advierte de que estos puertos «podrían ser atacados en las próximas horas» y hace un llamamiento para que los empleados portuarios y todas las personas que se encuentren en las inmediaciones abandonen esas zonas lo antes posible para salvaguardar su seguridad.

EE.UU. recurre a «escondites»

El mando de Irán sostuvo que el Ejército «agresor» de Estados Unidos, después de que le destruyeran sus bases militares en la región, habría recurrido a puertos, muelles y «escondites» en varias ciudades emiratíes para lanzar misiles contra la isla iraní de Abu Musa.

El cuartel general declaró que la República Islámica considera legítimo, en defensa de su soberanía nacional y de su territorio, atacar los lugares desde los que se lanzan proyectiles en algunas ciudades de los Emiratos Árabes Unidos e instó a la población a que evacúe dichas zonas para no verse afectada.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.

Asimismo, bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo que se comercia en el mundo.

La situación ha disparado los precios del petróleo. Este lunes, el barril de crudo mostró una volatilidad histórica, superando la barrera de los 100 dólares e incluso rozando los 120 dólares en las primeras horas de la jornada. Aunque luego los precios retrocedieron, se mantiene la volatilidad.

Este jueves, el nuevo líder supremo se dirigió a la nación a través de un mensaje, por primera vez desde su nombramiento, y prometió vengar cada una de las muertes sufridas por el pueblo iraní. Además, calificó de «fundamental» seguir bloqueando el estrecho de Ormuz, al tiempo que aseveró que se sopesa abrir otros frentes «donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable».

Mientras, Washington sigue asegurando que está ganando el conflicto y que la ofensiva terminará «muy pronto», ya que «no queda nada que atacar». Por su parte, las Fuerzas Armadas iraníes informaron de más de 40 oleadas de ataques contra los artífices de la agresión.