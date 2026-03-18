Irán lanza nueva advertencia a EE.UU. con una clara inscripción en sus misiles

RT:-Misiles iraníes lanzados este martes contra bases estadounidenses en Oriente Medio llevaban mensajes de advertencia escritos en su superficie, informó la cadena estatal iraní IRIB.

«Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región», decía la inscripción, hecha en inglés sobre el cuerpo de uno de ellos, según una fotografía publicada por el medio en su canal de Telegram, posiblemente lograda antes de su lanzamiento hacia posiciones estadounidenses.

La semana pasada, medios de la República Islámica divulgaron la foto de un misil iraní con la inscripción «En memoria de las víctimas de la isla de Epstein», con referencia al caso del fallecido delincuente estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.