Irán llama urgentemente a alejarse de instalaciones petroleras en estos países árabes

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Las FF.AA. de Irán emitieron una «alerta urgente» a los ciudadanos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar para que se mantengan alejados de las instalaciones petroleras.

En particular, se advierte que los ciudadanos y residentes deben evitar estar en las cercanías de:

Refinería de Samref – Arabia Saudita

Campo de gas Al Hosn – Emiratos Árabes Unidos

Complejo petroquímico Jubail – Arabia Saudita

Complejo petroquímico Mesaieed y empresa Mesaieed Holding (afiliada a Chevron) – Catar

Refinería Ras Laffan (fases 1 y 2) – Catar

«Estas instalaciones se han convertido en objetivos directos y legítimos, y serán atacadas en las próximas horas», reza el comunicado citado por Tasnim, que insta a la población a «abandonar de inmediato» los lugares mencionados y ponerse a resguardo.

El aviso concluye con un mensaje dirigido a los Gobiernos de estos países. «Anteriormente, se advirtió de forma clara y reiterada a sus gobernantes sobre el peligro de emprender este camino y poner en riesgo el destino de sus naciones», indica.

Ataques a la energía iraní

En paralelo, Fars informó que varias secciones del yacimiento de gas South Pars —el más grande del mundo— fueron cerradas en Irán esta jornada tras bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Los tramos en cuestión fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego. Actualmente, la situación sobre el terreno está bajo control, mientras los equipos de bomberos proceden con la extinción de las llamas.

Previamente, Irán había advertido que, en caso de una ofensiva contra sus instalaciones energéticas, toda la infraestructura energética que abastece a Estados Unidos e Israel en la región sería un objetivo legítimo para sus ataques de represalia.

Tras el ataque, se registró un aumento de más del 5% de los precios del gas natural.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta la madrugada del 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado más de 50 oleadas de misiles balísticos, así como drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.

Asimismo, bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo. La situación ha disparado los precios.

El nuevo líder supremo se dirigió a la nación por primera vez desde su nombramiento mediante un mensaje, en el que prometía vengar cada una de las muertes sufridas por el pueblo iraní. Además, calificó de «fundamental» seguir bloqueando el estrecho de Ormuz, mientras sopesan abrir otros frentes «donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable».

Mientras tanto, Washington sigue afirmando que está ganando el conflicto y que la ofensiva terminará «muy pronto», ya que «no queda nada que atacar».