Irán muestra las fotos de los niños masacrados en la escuela de Minab

RT.-Las autoridades de Irán han difundido las fotografías de los niños que perdieron la vida en el bombardeo contra una escuela primaria en la ciudad de Minab, en la provincia de Hormozgán. El ataque, atribuido a hostilidades de Estados Unidos e Israel contra la nación persa, dejó un saldo de al menos 165 personas fallecidas, en su mayoría menores de edad.

El canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, calificó el hecho como «una enorme masacre» y «un crimen de guerra». Además, compartió una imagen en la que se observan las tumbas de las víctimas del ataque. Posteriormente, las familias y la comunidad se congregaron para rendir homenaje a los fallecidos en una multitudinaria procesión fúnebre, donde también se despidieron de los profesores y padres que perdieron la vida junto a los estudiantes.

Aunque inicialmente el ataque fue atribuido a Israel, medios internacionales, basándose en imágenes satelitales y videos verificados, señalaron que el bombardeo contra la escuela ocurrió de forma simultánea a los ataques contra una base naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la zona, lo que ha desplazado el foco de sospecha hacia Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos indicaron que el incidente continúa bajo investigación.

Mientras tanto, la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, informó que aproximadamente el 30 % de las víctimas mortales de los recientes ataques contra Irán son niños, lo que subraya el grave impacto de los bombardeos en zonas civiles y escolares del país. Hasta el momento, el número de víctimas mortales en el país persa por la agresión militar de EE.UU. e Israel ha superado las 1.300 personas.