Por Wilson Collado

En un mundo donde las tensiones geopolíticas escalan rápidamente, el reciente bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei, ha encendido alarmas globales. El presidente Donald Trump ha calificado la operación como un paso hacia la «paz en el Medio Oriente», pero analistas advierten que esta intervención podría desencadenar un ciclo de violencia mucho más destructivo que la rápida incursión estadounidense en Venezuela a principios de año. Irán, a diferencia de Venezuela, no es un objetivo vulnerable y aislado; su robusta red de alianzas, capacidades militares asimétricas y profundidad estratégica podrían infligir daños significativos a Estados Unidos, no solo en el campo de batalla, sino en las vidas de millones de personas. Este análisis explora las posibles consecuencias violentas para EE.UU. a corto, mediano y largo plazo, destacando el costo humano que trasciende las cifras geopolíticas.

Venezuela, bajo Nicolás Maduro, representó un caso de intervención limitada para EE.UU. En enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro en una operación relámpago, facilitada por la debilidad militar venezolana y su dependencia de aliados distantes como Rusia y China. El país sudamericano, con un ejército de menor escala (aproximadamente 350,000 efectivos activos, según estimaciones globales), carecía de defensas aéreas avanzadas y redes proxy regionales. Las sanciones previas habían erosionado su economía, con una hiperinflación que alcanzó el 114,000% en comparación con el período pre-sanciones, dejando al régimen vulnerable a un golpe rápido. Tras la intervención, Delcy Rodríguez abrió el sector petrolero a inversiones privadas, marcando un cambio de régimen con costos militares mínimos para EE.UU.

Irán, en contraste, es un coloso militar en el Medio Oriente. Con el cuarto ejército más grande del mundo (más de 580,000 efectivos activos y millones en reservas como la milicia Basij), Irán posee un arsenal de misiles balísticos, drones y sistemas de defensa aérea como el Bavar-373, inspirado en tecnología rusa. Su geografía montañosa con cadenas como los Zagros proporciona profundidad estratégica, permitiendo operaciones de guerrilla y retaliación asimétrica. Además, Irán cuenta con aliados proxy como Hezbollah en Líbano, los Houthis en Yemen y milicias chiitas en Irak y Siria, que pueden extender el conflicto más allá de sus fronteras. A diferencia de Venezuela, cuya intervención no escaló a un conflicto regional, Irán ha demostrado capacidad para responder: en la Guerra de 12 Días de 2025 contra Israel, lanzó más de 550 misiles, causando miles de heridos y daños por $1.5 mil millones. Estas diferencias hacen que cualquier acción contra Irán sea un riesgo calculado con potencial para violencia prolongada.

En las horas siguientes a los ataques iniciales del 28 de febrero, Irán respondió con misiles contra posiciones estadounidenses en Kuwait e Israel, matando a soldados estadounidenses y dejando a otros heridos por metralla y conmociones. A corto plazo, semanas o meses, EE.UU. podría enfrentar una oleada de retaliaciones directas. Expertos del Council on Foreign Relations advierten que los strikes aéreos solos no derrocarán al régimen iraní, pero sí provocarán respuestas como minado parcial del Estrecho de Ormuz, disruptando el 20% del petróleo global y elevando precios en un 20-30%. Para EE.UU., esto significa bajas militares: con 30,000-40,000 tropas en la región, un misil balístico podría golpear bases en el Golfo, donde las defensas antimisiles están agotadas tras conflictos previos.

A mediano el conflicto podría expandirse a través de proxies iraníes, infligiendo violencia indirecta a EE.UU. Hezbollah podría lanzar cohetes desde Líbano contra Israel, arrastrando a EE.UU. como aliado; los Houthis, ya expertos en ataques a buques, podrían bloquear rutas marítimas en el Mar Rojo, afectando el comercio global. En Irak, milicias chiitas respaldadas por Irán han matado a tropas estadounidenses en el pasado con «poca consecuencia», como señalan posts en X. Un informe del CSIS indica que Irán buscaría respuestas proporcionales para evitar escalada total, pero un error podría llevar a una guerra regional.

Humanamente, esto impacta a civiles inocentes. En Yemen, donde los Houthis responden a sanciones con ataques, niños como Ahmed, de 10 años, ya sufren desnutrición por bloqueos; una escalada podría multiplicar refugiados hacia Europa, afectando economías estadounidenses con costos en ayuda humanitaria. En EE.UU., familias de veteranos como la de un marine herido en un ataque proxy en Irak enfrentan PTSD y desempleo, mientras Irán ve aumentos en pobreza: sanciones han reducido el GDP per cápita en un 54% desde 1979, dejando a madres como Leila vendiendo bienes en mercados negros para alimentar a sus hijos.

A largo plazo, años o décadas, una intervención fallida podría crear un «estado fallido con uranio enriquecido», según el CFR, llevando a inestabilidad regional y terrorismo global. Si EE.UU. despliega tropas terrestres, como en Irak post-2003, podría enfrentar «altas bajas» y mission creep, con proxies atacando intereses estadounidenses en casa. Encuestas muestran que los estadounidenses oponen intervenciones en Irán, y bajas significativas podrían erosionar apoyo a Trump, similar a cómo Vietnam dividió a la nación. Globalmente, esto distraería recursos de Ucrania o el Pacífico, beneficiando a Rusia y China.

El impacto humano es generacional. En Irán, sanciones han aumentado mortalidad infantil en un 8.4%, con niños como Reza muriendo por falta de vacunas. En EE.UU., viudas de soldados como Sarah, quien pierde a su esposo en un dron iraní, enfrentan soledad y pobreza. Comparado con Venezuela, donde sanciones causaron declives del 76.9% en producción petrolera, pero llevaron a un cambio pacífico post-intervención, Irán podría ver un caos prolongado, con refugiados y radicalización afectando seguridad global.

Decimos que Irán no es Venezuela porque su respuesta no será pasiva; será violenta, multifacética y costosa para EE.UU. Mientras Trump busca «paz», el riesgo de escalada amenaza vidas en ambos lados. Un enfoque en diplomacia, como las conversaciones sugeridas post-ataques, podría mitigar esto. Pero sin reconocer el costo humano de soldados estadounidenses heridos a civiles iraníes hambrientos, cualquier victoria sería pírrica. La historia enseña que la guerra en el Medio Oriente rara vez termina limpia; EE.UU. debe sopesar si este conflicto vale las vidas que destruirá.