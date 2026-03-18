Irán promete una «severa venganza» por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

RT.-El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, prometió este martes una severa retaliación contra los responsables del ataque que acabó con la vida del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani.

«Sin duda, una severa venganza aguarda a los terroristas que mancharon sus manos con la sangre de los oprimidos, pero sabios y firmes mártires de la tierra santa de Irán, durante los recientes atentados terroristas», afirmó el mandatario, citado por la agencia Fars.

Para conocer quién era Ali Larijani, ‘el Kennedy de Irán’, asesinado por Israel, no te pierdas esta nota.

Las declaraciones de Pezeshkian se producen poco después de que Teherán confirmara el fallecimiento de Larijani, quien habría perecido tras un ataque israelí sobre territorio iraní.

El secretario, considerado una de las pocas personas de confianza del ayatolá Alí Jameneí, —asesinado en la agresión estadounidense-israelí— era uno de los blancos principales de Washington, que lo describió como uno de los «líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y las ramas que la componen».

Larijani, sinónimo de «resistencia»

En su mensaje, el presidente iraní lamentó la muerte de Larijani, a quien describió como una «distinguida» y «valiosa» figura por sus servicios y logros en diversos ámbitos culturales, políticos y de seguridad nacional. Resaltó su «benevolencia, perspicacia, compañerismo y visión de futuro» mientras ocupó su cargo.

«Se esforzó por difundir la paz y la seguridad en la región, fomentando la empatía y fortaleciendo la hermandad entre los países islámicos. Se convirtió en una figura internacional en el ámbito de la seguridad y la resistencia, y en blanco del odio del régimen terrorista sionista», dijo Pezeshkian, añadiendo que compensar su pérdida es «sumamente difícil».

«La pérdida del querido Larijani es dolorosa y lamentable, pero la perseverancia del ferviente pueblo iraní y la consecución de la victoria final harán aún más amargo el paladar de los criminales sionistas», concluyó.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.