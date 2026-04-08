Israel lanza un ataque mortífero a gran escala contra el Líbano

«La mayor parte de la infraestructura atacada estaba situada en el corazón de la población civil», precisan las FDI en un comunicado.

RT.-Se han registrado destrucciones a gran escala en el Líbano tras la masiva ofensiva israelí, descrita por las Fuerzas de Defensa de Israel como el mayor ataque coordinado en todo el país desde el inicio de la operación León Rugiente.

El Ministerio de Salud libanés situó el balance preliminar de víctimas mortales por los ataques aéreos israelíes en decenas de muertos y cientos de heridos. Por su parte, Al Mayadeen informó de al menos tres personas fallecidas y decenas de heridos por el impacto contra un edificio residencial en Burj Abi Haidar, al oeste de Beirut.

En las redes se han difundido numerosas imágenes que muestran las secuelas de los ataques: escombros, nubes de polvo y densas columnas de humo elevándose sobre las zonas golpeadas.

«En 10 minutos y de forma simultánea en múltiples zonas, las FDI completaron el mayor ataque coordinado contra más de 100 centros de mando y emplazamientos militares de [el movimiento libanés] Hezbolá», reza el comunicado de las FDI

De acuerdo con el organismo, «la mayor parte de la infraestructura atacada estaba situada en el corazón de la población civil».

Israel justifica que sus ataques fueron dirigidos contra centros de mando de inteligencia y cuarteles centrales de Hezbolá.

Según las FDI, entre los objetivos impactados figuran centros de mando de inteligencia y cuarteles centrales del grupo; infraestructura de las formaciones de fuego y navales del grupo, responsables del lanzamiento de misiles contra soldados de las FDI en tierra, mar y dentro del territorio israelí, así como activos de la Fuerza Radwan y de la unidad aérea 127, unidades de élite de Hezbolá.

Además, fue lanzada una amplia oleada de ataques contra Beirut, el valle de la Becá y el sur de Líbano.

«El ataque a gran escala se basó en inteligencia precisa de las FDI y fue planificado minuciosamente durante semanas por la Dirección de Operaciones, la Dirección de Inteligencia, la Fuerza Aérea israelí y el Mando Norte, con el objetivo de profundizar el daño infligido a la organización terrorista Hezbolá», detallaron las FDI.

La misma jornada, Tel Aviv declaró que sus ataques contra Irán han cesado, aunque el cese al fuego excluye al Líbano.

Con la mediación pakistaní, Donald Trump suspendió por dos semanas los ataques contra Irán, horas antes de que venciera su ultimátum para desatar una «fuerza destructiva» si Teherán no abría el estrecho de Ormuz.

Trump justificó el alto el fuego, afirmando que EE.UU. ya había cumplido sus objetivos militares y veía viable un acuerdo de paz con Irán, aunque condicionó la tregua a la «apertura completa, inmediata y segura» del estrecho de Ormuz y confirmó la recepción de una propuesta iraní de 10 puntos.

Irán aseveró que la aceptación de sus condiciones para una tregua de dos semanas significó para Washington y Tel Aviv «una derrota innegable, histórica y aplastante».

Según Teherán, EE.UU. aceptaría no agredir a Irán, respetar su control sobre el estrecho de Ormuz y su enriquecimiento de uranio, levantar todas las sanciones, derogar resoluciones internacionales, pagar una indemnización, retirar sus fuerzas de combate de la región y detener la guerra en todos los frentes, incluyendo la lucha contra la resistencia islámica en el Líbano.

Los detalles se definirán en negociaciones entre Irán y EE.UU. en Islamabad, en un plazo máximo de 15 días. Pese a la tregua, Teherán advirtió que sus manos «permanecen en el gatillo y, ante el más mínimo error del enemigo, se le enfrentará con toda la fuerza».