Por Roberto Perez

SANTO DOMINGO.– El Agente Especial a Cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la región del Caribe, Michael A. Miranda, destacó este miércoles el firme apoyo del Gobierno del presidente Luis Abinader a las operaciones de interdicción conjunta para combatir las redes de narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.

En ese contexto, Miranda subrayó además la firme determinación del Presidente Luis Abinader de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones y a cualquier nivel en que pueda existir, como un eje fundamental para fortalecer el Estado de derecho, la transparencia institucional y la efectividad de las acciones contra el crimen organizado.

El funcionario de la DEA, quien participó en una reunión de trabajo ampliada con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, resaltó el espíritu de cooperación de la República Dominicana para investigar, arrestar y desarticular las organizaciones criminales que intentan desestabilizar la región mediante el tráfico y la venta de drogas sintéticas.

La reunión se enmarca dentro del amplio respaldo de la República Dominicana a la campaña que encabeza el Gobierno de los Estados Unidos de Proteger, Prevenir y Apoyar, orientada a enfrentar de manera integral las graves y nefastas consecuencias del fentanilo, así como otras drogas sintéticas a nivel regional y global.

“El liderazgo del Presidente Luis Abinader demuestra que la seguridad y la protección de la vida no conocen fronteras. Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común.

La activa participación de la República Dominicana en nuestra campaña Fentanyl Free America reafirma que una América libre de fentanilo es posible y que ese compromiso conjunto se traduce en un mundo más seguro, estable y libre de esta amenaza. Cuando los gobiernos trabajan unidos, los resultados salvan vidas y fortalecen a nuestras naciones”, expresó Michael A. Miranda.

De su lado, el titular de la DNCD, tras agradecer la cooperación continua de la DEA, reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de atacar, perseguir y desarticular las estructuras de narcotráfico nacional e internacional, así como de continuar fortaleciendo las capacidades institucionales frente a las amenazas emergentes del crimen organizado.

En el encuentro acompañaron a Michael Miranda los agentes especiales Kaleb Sanderson, agregado de la DEA en la República Dominicana, y el Agente Especial Supervisor Melitón Cordero.

Durante la reunión, la DNCD y la DEA pasaron balance a las operaciones conjuntas ejecutadas durante el pasado año y evaluaron las iniciativas estratégicas que podrían desarrollarse en 2026 contra el tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos conexos.