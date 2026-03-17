Jhondry Ferreras, organizardor del tour “Dubái Sin Límites” anuncia la reprogramación del viaje previsto para  Semana Santa 2026.

La decisión responde a la situación geopolítica que vive actualmente el Medio Oriente y busca garantizar la seguridad de los más de 150 dominicanos inscritos en el viaje.

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Santo Domingo, República Dominicana. — Jhondry Ferreras, organizador del tour “Dubái Sin Límites”, previsto para realizarse durante la Semana Santa de 2026, informó este lunes la decisión de posponer el viaje, como medida preventiva ante el contexto geopolítico que se desarrolla actualmente en la región del Medio Oriente.

La decisión fue tomada luego de evaluar cuidadosamente la situación internacional generada por los recientes enfrentamientos y tensiones que involucran a Irán y otros países de la región, lo cual ha generado un clima de incertidumbre que afecta la percepción de seguridad en esa zona del mundo.

El tour, que reuniría a aproximadamente 150 viajeros dominicanos para visitar la ciudad de Dubái, había sido anunciado meses atrás con el objetivo de ofrecer una experiencia cultural y turística en uno de los destinos más emblemáticos del Medio Oriente.

El tour “Dubái Sin Límites” también contempla la participación de reconocidas figuras del entretenimiento y la comunicación dominicana, quienes formarían parte de esta experiencia internacional junto al grupo de viajeros. Entre ellos se encuentra la destacada comunicadora Luz García , figura principal de el tour, así como la comunicadora Caro Brito.

Asimismo, participaría la artista urbana y creadora de contenido Angélica Gutiérrez, conocida popularmente como La Gigi, junto al destacado comunicador Jaime Rincón.

Los organizadores explicaron que la presencia de estas figuras forma parte del concepto del tour, que busca combinar turismo, cultura y entretenimiento, permitiendo a los participantes compartir experiencias únicas junto a personalidades influyentes del ámbito mediático y digital dominicano.

Según explicó Jhondry Ferreras, mejor conocido como el árabe dominicano, la prioridad en todo momento ha sido garantizar la seguridad y tranquilidad de cada participante.

“Cada persona que decide viajar con nosotros deposita su confianza en nuestra organización. Por esa razón, entendemos que, ante un escenario internacional cambiante, lo más responsable es posponer el viaje hasta que existan condiciones que permitan realizarlo con total seguridad y tranquilidad”, indicó Jhondry Ferreras.

Asimismo, informó que en los próximos días el equipo organizador estará comunicándose de manera directa con cada uno de los viajeros inscritos para explicarles los próximos pasos correspondientes relacionados a su reserva.

Ferreras, reiteró que el proyecto Dubái Sin Límites continúa en pie y que la nueva fecha del tour será anunciada próximamente, una vez las condiciones internacionales permitan retomar la planificación del viaje con la confianza necesaria.

Finalmente, agradeció la comprensión de los participantes y destacó que la decisión responde a un principio fundamental dentro de la industria turística: la seguridad de los viajeros siempre debe ser la prioridad, y culminó con un mensaje de paz para todo el mundo.