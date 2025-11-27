Johnny Pujols destaca avances del PLD y advierte sobre amenazas al sistema democrático durante recorrido provincial en Santiago

Por Joselito feliz

Santiago, RD. – El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, advirtió este jueves, desde la ciudad de Santiago, sobre los riesgos que enfrenta la democracia dominicana si no se realizan a tiempo los ajustes necesarios dentro del sistema de partidos.

Durante una amplia agenda de entrevistas y encuentros con dirigentes locales, Pujols señaló que el país atraviesa un momento que exige fortalecer la institucionalidad, combatir el cinismo hacia la política y enfrentar de manera decidida el clientelismo, fenómeno que —afirmó— distorsiona los procesos electorales y abre brechas a prácticas nocivas como el narcotráfico, la corrupción y el transfuguismo.

“Nuestro país no puede dejar la actividad política en manos de personas sin preparación o sin compromiso. La política exige sacrificio, entrega y responsabilidad. La democracia es imperfecta, pero la única manera de mejorarla es con más democracia”, expresó.

Durante el recorrido, el dirigente político estuvo acompañado por los líderes locales Juan Carlos Piña, presidente provincial del PLD; los miembros del Comité Central Fernando Santos, Radhamés Jorge, Marcos Jorge, Samuel Brito; así como por Antonio Peña Mirabal y Tony Capellán, este último enlace del Comité Político, además de la participación de Asiaraf Serrulle, entre otros.

El dirigente peledeísta destacó que el PLD desarrolla un proceso profundo de renovación y actualización interna, derivado del congreso celebrado tras las elecciones de 2024. Resaltó la integración de nuevas generaciones de líderes y el compromiso tanto de cuadros jóvenes como de dirigentes experimentados que están aportando al fortalecimiento de la organización.

Pujols también afirmó que, después de los comicios pasados, el partido ha asumido con responsabilidad los ajustes necesarios para mejorar su desempeño futuro, manteniendo una visión colectiva y de trabajo en equipo.

“En democracia, ningún partido gobierna para siempre. El PLD siente agradecimiento hacia el pueblo dominicano por los 16 años en que nos otorgó su confianza, y lo honramos con una obra de gobierno vasta y comprobable. Hoy seguimos trabajando para aportar al país desde la oposición responsable y la construcción de una mejor política”, afirmó.

Asimismo, expresó preocupación por la creciente decepción de ciudadanos que votaron por el actual gobierno y que hoy sienten que no han recibido las respuestas esperadas. Advirtió que este desencanto podría alimentar discursos antisistema que representen un riesgo para la estabilidad democrática, como ha ocurrido en otras naciones de la región.

En ese sentido, insistió en que la tarea principal es “vacunar” la democracia dominicana contra la antipolítica, mediante el fortalecimiento de la transparencia, la participación y la formación política de nuevas generaciones.

El recorrido de Pujols inició a las 8:00 de la mañana con una entrevista en el programa “Vamos Arriba Radio” por Full 94.1 FM. Luego visitó al Bloque de Regidores del PLD en el Ayuntamiento de Santiago.

A las 11:30 a. m. participó en el programa “Ustedes y Nosotros” por Canal 29 (Teleuniverso) y, al mediodía, estuvo en “El Show de Nelson” por Canal 30 (Coco TV).

Más tarde sostuvo un encuentro con dirigentes en la residencia de Juan Alberto Sánchez “Niño”, para finalizar la jornada en horas de la tarde con un Café Político en la PUCMM Santiago, en el área de Café Santo Domingo.