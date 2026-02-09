Jorge Frías no se recoge: “Soy un gladiador y no me llevarán al patíbulo político”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. – El diputado del PRM, Jorge Frías, decidió no quedarse callado.

Luego de publicar un comentario en su cuenta de Twitter que desató críticas a favor y en contra, el legislador rompió el silencio ante la avalancha de reacciones que provocó su postura.

“ No quería escribir sobre la opinión publicada en un Twitter por mí en el día de ayer, pero he recibido tantas llamadas y mensajes de felicitación y solidaridad, que me he motivado”, expresó.

Frías asegura que no habla por hablar. Dice que sus palabras tienen peso y costo. Y que en política, la lealtad no es un discurso, sino un sacrificio.

“Solo digo gracias a los que han entendido, a los que saben cuál es el sacrificio de hacer política con lealtad. Tengo la verdad en mis letras”, afirmó.

El diputado fue más lejos. En un escenario donde los creadores de contenido y la opinión digital se han convertido en jueces inmediatos, Frías lanzó una advertencia: no está dispuesto a ser “condenado” en la plaza pública.

“Los creadores de contenidos no me llevarán al patíbulo político. Soy un gladiador. Dije lo que muchos desean decir, pero no tienen el valor de decirlo”.

Sus declaraciones evidencian que el comentario publicado no fue una improvisación, sino una posición calculada que sabía generaría ruido.

La polémica abrió un debate dentro y fuera de su partido. Algunos lo respaldan por hablar sin rodeos; otros cuestionan el tono y el momento.

Para cerrar, Frías apeló a la historia y citó al prócer cubano José Martí:

“Seamos responsables para que seamos libres; negar el principio de responsabilidad es negar el principio de libertad”.

En tiempos donde la política se libra tanto en el hemiciclo como en las redes sociales, Jorge Frías deja claro que no piensa bajar la guardia.

Y en el PRM, el mensaje ya comenzó a hacer eco