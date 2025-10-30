Juan Hubieres advierte a ministro de la Presidencia sobre reventa de combustibles subsidiados en el sector empresarial y sindical

Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo. -El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, advirtió al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sobre la reventa de los combustibles subsidiados en el sector empresarial y sindical en perjuicio de los más necesitados del país.

Hubieres aseguró que los combustibles subsidiados que no son consumidos por las empresas, sobre el 30 % se convierte en “mafia”, debido a que es vendido en el mercado negro con la complicidad de sectores del gobierno.

El líder sindical reveló que le pidió al ministro Paliza dar seguimiento al uso que las empresas hacen sin distinción con el combustible subsidiado: “Las empresas que no pueden consumirlo en su totalidad, lo revenden”.

El presidente de Fenatrano dijo que le hizo la advertencia al ministro a los fines de que cuando salgan las denuncias, se para dónde va la pelota…ya que van a decir que a los tigres del transporte le dieron tanto, pero también se debe decir cuándo le dieron a la oligarquía… y quién lo vigila”.

“Es muy bueno que a una empresa reciba un millón de galones de combustibles, pero solo consume 150 mil, sin embargo, con los 700 mil restantes, en la actualidad consigue una suma superior a los 30 millones de pesos en la reventa en el mercado negro”, puso como ejemplo Juan Hubieres.

Manifestó que el sector transporte en sentido general recibe RD$3000 mil millones en combustibles subsidios, mientras que el sector empresarial tiene RD$40 y RD$50 mil millones, sin contar lo que reciben por la generación eléctrica.

Juan Hubieres aseveró que en el 2006 denunció esa práctica de varias empresas con el combustible subsidiado de consumir menos para luego con el producto buscarse un dinero: “Por esa denuncia me gané el mote de los dueños del país”.